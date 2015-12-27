آغاز ثبت ‏نام دومین دوره آموزش خبرنگاری بسیج رسانه گلستان

علی محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش خبرنگاری موجب افزایش سطح مهارت در بین خبرنگاران خواهد شد و این موضوع می‏ تواند به انتقال پیام شفاف، درست و دقیق خبرنگاران به مخاطبین خود کمک کند.

جعفری افزود: امروز در برابر تهاجم فرهنگی صهیونیسم رسانه ای غرب قرار داریم و قطعا برای مقابله با شبهه افکنی این رسانه ‏ها و شبکه ‏های ماهواره‏ای ما باید بتوانیم ضمن استفاده درست از ابزارها ، توانایی‏ های خود را نیز بالا ببریم.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این توانایی ها داشتن بصیرت و فهم درست از وقایع برای یک خبرنگار انقلابی ضروری است.

وی تصریح کرد: بنابراین این دوره های آموزشی به عنوان یکی از برنامه های اساسی و راهبردی بسیج رسانه در راستای تربیت و پرورش کادر متخصص و متعهد در تراز انقلاب اسلامی برای ایجاد یک جبهه متحد درون انقلاب برای مقابله با توطئه های دشمنان در دستور کار ما قرار دارد و با این هدف این دوره ها برنامه ریزی شده است.

رئیس سازمان بسیج رسانه گلستان خاطرنشان کرد: ثبت ‏نام دومین دوره آموزش خبرنگاری بسیج رسانه استان گلستان آغاز شده و فرم ثبت‌‏نام، شرایط دوره در سایت بسیج رسانه استان گلستان به نشانی www.basijrasaneh.ir درج شده است.

به گفته جعفری، علاقمندان به فنون خبرنگاری می‌‏توانند در این دوره نام‌‏نویسی کنند و ثبت‌‏نام در این دوره تنها به صورت الکترونیک و با مراجعه به سایت بسیج رسانه استان گلستان مقدور است.

وی ادامه داد: همه کسانی که به صورت رسمی در رسانه های مکتوب و مجازی استان مشغول فعالیت هستند اعم از مدیران مسئول، سردبیران، خبرنگاران و عکاسان خبری و تمامی بسیجیان علاقمند به کار خبرنگاری می‌‏توانند در این دوره شرکت کنند.

وی گفت: این دوره در دو بخش اصحاب رسانه و ویژه بسیجیان علاقمند به کار رسانه‌‏ای طرح ریزی شده است و سه سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته را برای این دوره در نظر گرفته‏‌ایم.

رئیس سازمان بسیج رسانه گلستان بیان کرد: تمامی اصحاب رسانه علاقمند به حضور در دوره خبرنگاری بسیج رسانه می‌‏بایست حتماً عضو بسیج رسانه استان باشند و برای عضویت در بسیج رسانه می‌‏توانند به سازمان بسیج رسانه واقع در میدان شهید قندهاری (ترمینال) نرسیده به پلیس راهنمایی و رانندگی مجتمع امام رضا(ع) طبقه چهارم مراجعه کنند.