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۶ دی ۱۳۹۴، ۷:۲۸

استاد تاریخ دانشگاه تافتس:

هدف از تشکیل ناتو مقابله آمریکا با شوروی سابق بود

هدف از تشکیل ناتو مقابله آمریکا با شوروی سابق بود

یک استاد تاریخ آمریکایی در مقاله ای هدف از تشکیل ناتو را اطمینان آمریکا از وجود نیرویی در مقابل رقیب قدیمی خود دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک استاد تاریخ دانشگاه تافتس ایالت بوستون آمریکا در مقاله ای فاش می کند که هدف از تشکیل ناتو در اروپا نابودی شوروی سابق بوده است.

گری لوپ استاد تاریخ این دانشگاه می گوید از سال ۱۹۴۹ سازمان معاهده آتلانتیک شمالی به نوعی با هدایت آمریکا و شرکای اروپایی اش با هدف مقابله با تهدید شوروی سابق تشکیل شد.

وی در مقاله ای که در سایت کانترپانچ منتشر شد به این مسئله اشاره کرده است که اساس تشکیل ناتو مقابله آمریکا با قدرت شرق بوده است و این اقدام تنها چهارسال بعد از سقوط حزب نازی در آلمان صورت گرفته است.

وی می نویسد: در همان جنگ جهانی دوم نیز آمریکایی ها با حضور روس ها در جنگ علیه آلمان نازی مخالف بودند. در اصل آمریکا و انگلیس از گسترش قدرت شوروی در جهان نگران بودند.

این استاد تاریخ آمریکایی بر اساس اسناد تاریخی به سفر وینستون چرچیل به آمریکا در سال ۱۹۴۶ اشاره می کند که در آن سال نخست وزیر انگلیس به صورت کنایه بر وجود یک پرده آهنین در اروپا در مقابل تهدید شوروی تاکید می کند.

کد مطلب 3010284

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