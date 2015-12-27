نقض آتش بس یمن در حمله سعودی ها به تعز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با وجود آتش بس بین طرفهای درگیر در یمن در حمله نیروهای سعودی به مناطق مسکونی در جنوب غرب این کشور ۳۱ نفر از مردم بی دفاع به شهادت رسیدند.

در حمله نیروهای دولتی یمن با مشارکت سعودی ها در استان تعز مردم غیر نظامی هدف گلوله های نیروهای دولت قرار گرفتند.

نیروهای دولتی ادعا می کنند گروههای حوثی مانع کمک رسانی به مناطق مسکونی شده اند.

از ماههای گذشته شهر تعز در اختیار گروه انصارالله قرار داشته است و در حملات گسترده جنگنده های سعودی به این شهر بسیاری از مناطق مسکونی مورد حمله قرار گرفته است.

رسانه های سعودی از شلیک خمپاره به کاخ ریاست جمهوری یمن در استان مارب خبر دادند. گفته می شود بعضی از مقامات ارشد دولت یمن در این حمله کشته شده اند.