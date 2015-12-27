داشتن خوابی آرام با نوشیدن شیر گاو شب دوشیده

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه پژوهشگران موسسه تحقیقاتی اویی میانگ کره جنوبی، نوشیدن شیری که به هنگام شب دوشیده شده به شکل استثنایی دارای مقادیر زیادی تریپتوفن و ملاتونین است.

ملاتونین یک هورمون طبیعی است که به تنظیم چرخه خواب و بیداری کمک می کند و تریپتوفن می تواند به سروتونین و ملاتونین تبدیل شود.

به گفته این تیم تحقیق، «نوشیدن شیر همواره به عنوان عامل بهبود دهنده خواب توصیه می شده است. تاثیر شیر در بهبود خواب مرتبط با ارتباطات روانشناختی و منبع غنی آن از مولفه های آرامبخش است.»

طبق یافته های این تحقیق، شیری که به هنگام شب دوشیده شده باشد یک فاکتور طبیعی موثر در مدیریت اختلالات خواب و جایگزینی امیدبخش برای درمان اضطراب است.