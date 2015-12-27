افسردگی و اضطراب نشانه تومور مغزی

به گزارش خبرنگار مهر، پزشکان فرانسوی که در حال درمان زنی مبتلا به علائم افسردگی بودند، دریافتند که وی دارای تومور مغزی است. این زن ۵۴ ساله به مدت ۶ ماه مبتلا به افسردگی شده بود اما درمان وی با داروهای ضدافسردگی هیچ تاثیر مثبتی بر وی نداشت.

علائم این بیمار عبارت بود از بی علاقگی، مشکل در تصمیم گیری و شروع به عمل، نداشتن انرژی، اختلالات خواب، و مشکلات تمرکز و توجه. او حتی دارای اندیشه خودکشی بود، خودش را به خاطر ناکارآمدی در محل کار سرزنش می کرد، و علاقه ایی به دوران گذشته زندگی اش نداشت.

معاینات عصب شناسی وی عادی بود. اما در انجام سی تی اسکن مغز و MRI مشخص شد که توموری در نیمکره قدامی چپ مغز وی وجود دارد. این ناحیه از مغز نقش مهمی در پیشرفت افسردگی در بیماران دارای تومور مغزی دارد. با انجام عمل جراحی، بیمار بهبود یافته و علائم افسردگی ظرف مدت یک ماه از بین می روند.

از اینرو به گفته پزشکان، علائم روانشناختی نظیر افسردگی، شیدایی، توهم، اختلالات اضطراب و بی اشتهایی عصبی، حتی بدون وجود هر گونه نشانه عصب شناختی، ممکن است نشانه وجود تومور مغزی باشد.