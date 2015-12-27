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۶ دی ۱۳۹۴، ۸:۰۱

رییس تبلیغات اسلامی قرچک:

۲۷مبلغ همزمان با هفته وحدت به نقاط مختلف قرچک اعزام شدند

۲۷مبلغ همزمان با هفته وحدت به نقاط مختلف قرچک اعزام شدند

قرچک - رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک گفت: ۲۷ مبلغ همزمان با هفته وحدت، در نقاط مختلف شهرستان حضور پیدا می کنند.

حجت الاسلام حسن منتظری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته وحدت و میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام(ص)، فرصت گرانبهایی است تا اهمیت گسترش وحدت و همدلی و همزبانی در میان مردم تببین شود.

وی افزود: آشنایی و آگاهی بیشتر مردم با سیره و روش زندگی نبی مکرم اسلام (ص) در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره از دیگر فعالیت هایی است که در هفته وحدت دنبال می شود.

منتظری ادامه داد: همچنین همزمان با میلاد باسعادت امام جعفر صادق(ع)، ترویج فرهنگ ناب تشیع و تبیین سیره و روش زندگی امام ششم، در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک همزمان با هفته وحدت، یادآور شد: اداره تبلیغات اسلامی قرچک، تلاش دارد تا در هفته وحدت با اعزام مبلغ و روحانی به نقاط مختلف شهرستان اعم از مدارس، مساجد و کارخانجات، به رسالت خود عمل کند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک گفت: ۲۷ مبلغ و روحانی همزمان با هفته وحدت در نقاط مختلف شهرستان قرچک حضور پیدا می کنند.

وی متذکر کرد: همزمان با حضور مبلغان در نقاط مختلف شهرستان، جلسات پرسش و پاسخ و مشاوره های دینی نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3010293

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