۲۷مبلغ همزمان با هفته وحدت به نقاط مختلف قرچک اعزام شدند

حجت الاسلام حسن منتظری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته وحدت و میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام(ص)، فرصت گرانبهایی است تا اهمیت گسترش وحدت و همدلی و همزبانی در میان مردم تببین شود.

وی افزود: آشنایی و آگاهی بیشتر مردم با سیره و روش زندگی نبی مکرم اسلام (ص) در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره از دیگر فعالیت هایی است که در هفته وحدت دنبال می شود.

منتظری ادامه داد: همچنین همزمان با میلاد باسعادت امام جعفر صادق(ع)، ترویج فرهنگ ناب تشیع و تبیین سیره و روش زندگی امام ششم، در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک همزمان با هفته وحدت، یادآور شد: اداره تبلیغات اسلامی قرچک، تلاش دارد تا در هفته وحدت با اعزام مبلغ و روحانی به نقاط مختلف شهرستان اعم از مدارس، مساجد و کارخانجات، به رسالت خود عمل کند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک گفت: ۲۷ مبلغ و روحانی همزمان با هفته وحدت در نقاط مختلف شهرستان قرچک حضور پیدا می کنند.

وی متذکر کرد: همزمان با حضور مبلغان در نقاط مختلف شهرستان، جلسات پرسش و پاسخ و مشاوره های دینی نیز برگزار خواهد شد.