دو نشست تخصصی ویژه ایام الله ۹ و ۱۰ دی در ورامین برگزار می شود

حجت الاسلام رضا غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن ایام الله ۹ و ۱۰ دی، اظهار داشت: نهم دی ماه یادآور خروش ملت ایران در جریان فتنه سال ۸۸ است که تمام توطئه ها و نقشه های دشمن را نقش بر آب کرد.

وی افزود: دهم دی ماه نیز یادآور قیام تاریخی مردم ورامین در سال ۵۷ و به شهادت رسیدن عده ای از پاک ترین جوانان این منطقه است که با نثار خون مطهرشان، درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

غلامی ادامه داد: بزرگداشت این دو مناسبت مهم وتأثیرگذار در انقلاب اسلامی ایران، وظیفه یک ارگان و نهاد خاص نیست، بلکه همه مسئولان و دستگاه های مختلف باید به رسالت خود عمل کنند.

وی اضافه کرد: دو نشست تخصصی همزمان با نهم و دهم دیماه، به منظور گسترش و تببین این دو حادثه مهم با محوریت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین و در قالب ستاد بزرگداشت ایام الله نهم و دهم دی روز پنج شنبه برگزار خواهد شد.

غلامی در پایان عنوان کرد: تلاش می شود تا با حضور افراد فعال فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، برکات و دستاوردهای خوبی از این دو نشست تخصصی به دست آید.