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۶ دی ۱۳۹۴، ۷:۲۲

معرفی هیأت داوری بخش فیلمنامه جشنواره «خورشید»

معرفی هیأت داوری بخش فیلمنامه جشنواره «خورشید»

اعضای هیأت داوری بخش فیلمنامه پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل «خورشید» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصلانی، هدی سیاه تیری، ستاره سماوی و آرش رصافی بعنوان اعضای هیات داوری بخش مسابقه فیلمنامه این جشنواره معرفی شدند و قرار است آثار راه یافته به این بخش را مورد داوری قرار دهند.

پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید با تأکید بر ضرورت گسترش تولید آثار ارزشمند تجربی و خلاق و نیز با توجه به اهمیت حمایت از تولید آثار برگزیدگان جشنواره، در این دوره بخش ویژه ای را به مسابقه فیلمنامه آثار کوتاه تجربی اختصاص داده است و جایزه خود را در این بخش به بهترین فیلمنامه با رویکردی خلاق، تجربه گرا، نوگرا، پیشرو و هنری اهدا می‌کند.

پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید بعنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربی در کشور، ۲۲ الی ۲۵ دی ماه سال جاری در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 3010296

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