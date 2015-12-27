معرفی هیأت داوری بخش فیلمنامه جشنواره «خورشید»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصلانی، هدی سیاه تیری، ستاره سماوی و آرش رصافی بعنوان اعضای هیات داوری بخش مسابقه فیلمنامه این جشنواره معرفی شدند و قرار است آثار راه یافته به این بخش را مورد داوری قرار دهند.

پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید با تأکید بر ضرورت گسترش تولید آثار ارزشمند تجربی و خلاق و نیز با توجه به اهمیت حمایت از تولید آثار برگزیدگان جشنواره، در این دوره بخش ویژه ای را به مسابقه فیلمنامه آثار کوتاه تجربی اختصاص داده است و جایزه خود را در این بخش به بهترین فیلمنامه با رویکردی خلاق، تجربه گرا، نوگرا، پیشرو و هنری اهدا می‌کند.

پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید بعنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربی در کشور، ۲۲ الی ۲۵ دی ماه سال جاری در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در تهران برگزار می‌شود.