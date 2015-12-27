رزمی کاران قمی دو مدال طلای مسابقات کشوری را به دست آوردند

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردان رزمی کار قم در مسابقات رزمی قهرمانی کشور سبک کیک بوکسینگ IKN مدال‌های رنگارنگی را برای ورزش قم به ارمغان آوردند.

وی افزود: در این مسابقات که روز گذشته در تهران برگزار شد، مهدی اکبری مقدم در وزن منهای ۴۰ کیلوگرم توانست با شکست دادن حریفان خود به مدال طلا و کمر بند طلایی این دوره از مسابقات دست پیدا کند و در همین وزن علی اکبر شب خیز در مرحله نیمه نهایی مسابقات شکست خورده وبه مقام سومی این مسابقات دست یافت.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم هر دو نماینده قم، محمد مشهدی و مهدی مشهدی در مرحله نیمه نهایی مسابقات برابر حریفان خود بازنده شدند و به مدال برنز این مسابقات قناعت کردند.

محمدزاده بیان داشت: در رده سنی جوانان و در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم کیلوگرم ابوالفضل سریشی توانست با غلبه بر حریفان سرسخت خود مدال طلای و کمربند طلایی این مسابقات را از آن خود کند و در وزن منهای ۶۰ کیلو گرم علیرضا قنبری با غبله بر حریفان خود توانست به فینال مسابقات راه یابد اما در فینال مسابقات با اختلاف اندک به مدال نقره این دوره از مسابقات دست یافت.

وی عنوان کرد: در همین وزن، ابوالفضل فاتح نیز در مرحله نیمه نهایی مسابقه خود را واگذار کرد و صاحب مدال برنز شد و در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم سجاد اسماعیلی نیز به مقام سوم و مدال برنز مسابقات رزمی قهرمانی کشور سبک کیک بوکسینگ IKN دست یافت.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: در رده سنی بزرگسالان تمامی نفرات تیم اعزامی قم به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات راه یافتند تا مسابقات خود را روز ۱۸ دی ماه در هتل انقلاب تهران در دور پایانی برگزار کنند.

محمد‌زاده افزود: در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم علی نوبهاری و هادی شکاری، در وزن منهای ۷۰ کیلو گرم علی محمدی، در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم سجاد قربانی و مهدی سلطانی، در وزن منهای ۹۰کیلوگرم امید کتابی و در وزن به اضافه ۹۰ کیلوگرم محمد امیدی اعضای تیم بزرگسالان قم بودند و این تیم با سرپرستی صادق مشهدی و مربیگری امیر حسین نیازمند پا به مسابقات گذاشت.