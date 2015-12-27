وحید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ بر‌تر رده سنی امید کشور که حکم نخستین هفته از دور برگشت این مسابقات را دارد امروز یکشنبه برگزار می‌شود و در یکی از بازی‌ها تیم فوتبال امید صبای قم در خانه پذیرای تیم فجر سپاسی شیراز است.

وی افزود: این مسابقات از ساعت ۱۳ امروز ۶ دی ماه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می‌شود و تیم امید صبای قم به دنبال کسب سومین پیروزی خود در این فصل و بهبود شرایط خود در جدول رده بندی است.

سرپرست تیم امید صبا گفت: صبا از ۱۱ بازی قبلی خود ۲ پیروزی، ۲ تساوی و ۷ شکست در کارنامه دارد و پیروزی‌های این تیم یکی در بازی خارج از خانه برابر ایران جوان بوشهر و یکی در دیدار خانگی برابر کارون اهواز به دست آمده است.

نائینی بیان داشت: تیم فجر سپاسی از ۱۱ بازی صاحب ۱۱ امتیاز و در رده نهم جدول ۱۲ تیمی لیگ بر‌تر فوتبال امیدهای کشور قرار گرفته اما صبا با ۸ امتیاز در رده دوازدهم و انتهایی جدول رده بندی قرار دارد.

وی عنوان کرد: وضعیت جدول به گونه‌ای است که صبا در صورت پیروزی در بازی امروز احتمالا می‌تواند از انتهای جدول جدا شود اما در انتهای جدول رقابت سختی برای بقا در جریان است و تیم‌های صبای قم، ایران جوان بوشهر، فجر سپاسی شیراز، کارون خوزستان و حتی مس کرمان که ۲ بازی کمتر از صبا دارد تیم‌هایی هستند که بقا را هدف اصلی خود قرار داده‌اند.

سرپرست تیم امید صبای قم تصریح کرد: در لیگ بر‌تر فوتبال امیدهای کشور ۱۲ تیم حضور دارند که به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت، مشابه لیگ بر‌تر بزرگسالان کشور با هم مسابقه می‌دهند و ۲ تیم از قعر جدول به دسته اول سقوط خواهند کرد و تیم‌های فولاد خوزستان، سپاهان اصفهان و نفت آبادان ۳ تیم اول جدول لیگ هستند.