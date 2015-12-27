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۶ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۲

مشاور امور خارجی پاکستان:

انتظار حل فوری تمام مسائل هند و پاکستان اشتباه است

انتظار حل فوری تمام مسائل هند و پاکستان اشتباه است

«سرتاج عزیز» مشاور امور خارجی پاکستان بیان داشت: در مذاکرات با هند علاوه بر مسئله کشمیر سایر مسائل نیز باید بررسی کرد و انتظار حل فوری تمام مسائل دو کشور اشتباه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی بیان کرد که در مذاکرات با هند باید علاوه بر مسئله کشمیر  سایر مسائل نیز به صورت کلی و جامع بررسی گردند.

وی روز شنبه و درگفتکو با رادیو پاکستان بیان داشت: نباید به حل فوری تمام مسائل بین دو کشور امید داشت.

 سر تاج عزیز گفت: بیشتر توجه ما به کم کردن درگیری ها در خطوط مرزی و به حالت عادی درآوردن منطقه مرزی کشمیر است تا طرفین ساکن در این منطقه بتوانند به آرامش برسند.

وی افزود: درملاقاتی که نخست وزیران دو کشور در لاهور داشتند قرار بر این شد که وزاری خارجه دو کشور هند و پاکستان دراواسط ژانویه سال جاری با یکدیگر دیدار و در مورد تمام مسائل به گفتگو بپردازند.

 وی در جواب یکی از سوالات خبرنگاران بیان داشت: روابط دوستانه با تمام همسایگان از سیاست های «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان است.

لازم به ذکر است که در ۱۰ ژوئن سال جاری نواز شریف و «نارندرا مودی»  همتای هندی اش، درحاشیه  پانزدهمین اجلاش شانگهای در شهر «اوفا» روسیه با یکدیگر دیدار کردند و بعد از این دیدار بیانیه مشترکی برای انجام اقدامات لازم در جهت کاهش درگیری ها در خطوط مرزی کشمیر صادر کردند.

پس از این دیدار نارندرا مودی دعوت نواز شریف برای سفر به پاکستان را پذیرفت و البته قرار بود که در سال ۲۰۱۶ و برای شرکت در اجلاس سارک به این کشور سفر کند.

 بعد از این دیدار دو طرف دوباره در حاشیه اجلاس «تغییرات آب و هوایی» پاریس با یکدیگر دیدار کردند و متعاقب این دیدار «سوشما سوراج» وزیر خارجه هند برای شرکت در کنفرانس «قلب آسیا» وارد پاکستان شد و طی دیدارهایی که با نخست وزیر و سران کشور پاکستان داشت شرایط برای بهبود روابط و از سرگیری مذاکرات بین دو کشور برقرار شد.

 لازم به ذکر است که این دو کشور از سال ۱۹۷۱ و جنگ بر سر جدایی بنگلادش از پاکستان با یکدیگر بر سر جنگند و در منطقه مرزی کشمیر نیز درگیرهای زیادی دارند.

 مذاکرات بین دو کشوربرای حل مسئله کشمیر از سال ۲۰۱۴ به حالت تعلیق در آمده بود.

کد مطلب 3010312

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