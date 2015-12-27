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۶ دی ۱۳۹۴، ۸:۲۹

رئیس اتاق بازرگانی سمنان:

پتانسیل‌های صنعت گردشگری استان سمنان نیازمند مطالعه و پژوهش است

پتانسیل‌های صنعت گردشگری استان سمنان نیازمند مطالعه و پژوهش است

سمنان - رئیس اتاق بازرگانی سمنان بابیان اینکه پتانسیل‌های صنعت گردشگری در استان استعدادهای بالقوه‌ای دارد، گفت: باید بامطالعه و پژوهش درست این فرصت را به‌درستی معرفی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمعه ای صبح یکشنبه در نشست مشترکی با موضوع ایجاد مرکز پژوهش اتاق سمنان باحضور روسای دانشگاه آزاد، بنیاد نخبگان و پارک علم وفن آوری دانشگاه سمنان در محل اتاق بازرگانی استان، تشکیل هسته مرکزی پژوهش در این اتاق را مهم دانست و گفت: همواره در سنوات قبل برنامه سند توسعه استان با محوریت های مختلفی همانند صنعت، معدن، کشاورزی، دانشگاه و دیگر مسائل جاری اولویت بندی می شد، در صورتی که تعریف و اعمال همه موارد به هیچ عنوان امکان پذیر نبود، لذا مطالعه و پژوهش مسائل توسعه امری است بسیار مهم که باید در اجرای آن بسیار کوشا باشیم.

وی در نظر گرفتن مزیت ها و فرصت ها را در فرآیند پژوهش بسیار حائز اهمیت دانست و ادامه داد: همواره دید و نگرش کلی در پژوهش فقط نباید به صرف ارائه پایان نامه توسط دانشجو باشد، بلکه باید فرآیندی عملیاتی و اجرایی در یک طرح باشد.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان توسعه را درگرو تعاملات و ارتباطات تبیین و اضافه کرد: پتانسیل ها و توانمندی های صنعت گردشکری در استان استعدادهای بالقوه ای دارد که باید با مطالعه و پژوهش درست این فرصت را به درستی معرفی کنیم.

رئیس پارک علم و فن آوری دانشگاه سمنان نیز در این نشست ایجاد مرکز پژوهش در اتاق های بازرگانی را تفکری نوین قلمداد و بیان کرد: یافته های و تحقیق های گوناگونی در دانشگاه ها موجود است در صورتی که برآیند یک کار پژوهشی حل مسئله و اجرا است و ما باید پژوهش را به سمت جامعه  و صنعت سوق دهیم.

سیف الله سعدالدین ادامه داد: دانشگاه ها و پژوهشگاه باید متناسب با فعالیت اتاق های بازرگانی تنگناها و فرصت های مطالعاتی اثر گذار را در قالب برنامه های مطالعاتی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مورد بررسی قرار دهند.

دکتر وکیل الرعیا از دانشگاه آزاد اسلامی یمنان نیز انجام مطالعات را بصورت جامع و کلی فاقد کارآیی ارزیابی و بیان کرد: باید فرصت های مطالعاتی و پژوهشی در قالب بخش باشد، زیرا اگر یک مورد از مسائل تولید حل شود انجام طرح و پژوهش موفقیت آمیز بوده است.

داود فیض رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان نیز با عنوان اینکه این نوع خدمات و این مراکز پژوهشی در دانشگاه ها و سازمانها وجود دارد، گفت: بدین منظور باید نوع خدمات مرکز پژوهش اتاق های بازرگانی متفاوت، متمایز و برای حل مسئله باشد.

در این نشست مقرر شد هسته مرکزی مرکژ پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با همکاری دانشگاهیان، صنعتگران، اعضای کمیسون های هفت گانه اتاق سمنان بزودی تشکیل و شروع به کار کند.

کد مطلب 3010313

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