به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمعه ای صبح یکشنبه در نشست مشترکی با موضوع ایجاد مرکز پژوهش اتاق سمنان باحضور روسای دانشگاه آزاد، بنیاد نخبگان و پارک علم وفن آوری دانشگاه سمنان در محل اتاق بازرگانی استان، تشکیل هسته مرکزی پژوهش در این اتاق را مهم دانست و گفت: همواره در سنوات قبل برنامه سند توسعه استان با محوریت های مختلفی همانند صنعت، معدن، کشاورزی، دانشگاه و دیگر مسائل جاری اولویت بندی می شد، در صورتی که تعریف و اعمال همه موارد به هیچ عنوان امکان پذیر نبود، لذا مطالعه و پژوهش مسائل توسعه امری است بسیار مهم که باید در اجرای آن بسیار کوشا باشیم.

وی در نظر گرفتن مزیت ها و فرصت ها را در فرآیند پژوهش بسیار حائز اهمیت دانست و ادامه داد: همواره دید و نگرش کلی در پژوهش فقط نباید به صرف ارائه پایان نامه توسط دانشجو باشد، بلکه باید فرآیندی عملیاتی و اجرایی در یک طرح باشد.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان توسعه را درگرو تعاملات و ارتباطات تبیین و اضافه کرد: پتانسیل ها و توانمندی های صنعت گردشکری در استان استعدادهای بالقوه ای دارد که باید با مطالعه و پژوهش درست این فرصت را به درستی معرفی کنیم.

رئیس پارک علم و فن آوری دانشگاه سمنان نیز در این نشست ایجاد مرکز پژوهش در اتاق های بازرگانی را تفکری نوین قلمداد و بیان کرد: یافته های و تحقیق های گوناگونی در دانشگاه ها موجود است در صورتی که برآیند یک کار پژوهشی حل مسئله و اجرا است و ما باید پژوهش را به سمت جامعه و صنعت سوق دهیم.

سیف الله سعدالدین ادامه داد: دانشگاه ها و پژوهشگاه باید متناسب با فعالیت اتاق های بازرگانی تنگناها و فرصت های مطالعاتی اثر گذار را در قالب برنامه های مطالعاتی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مورد بررسی قرار دهند.

دکتر وکیل الرعیا از دانشگاه آزاد اسلامی یمنان نیز انجام مطالعات را بصورت جامع و کلی فاقد کارآیی ارزیابی و بیان کرد: باید فرصت های مطالعاتی و پژوهشی در قالب بخش باشد، زیرا اگر یک مورد از مسائل تولید حل شود انجام طرح و پژوهش موفقیت آمیز بوده است.

داود فیض رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان نیز با عنوان اینکه این نوع خدمات و این مراکز پژوهشی در دانشگاه ها و سازمانها وجود دارد، گفت: بدین منظور باید نوع خدمات مرکز پژوهش اتاق های بازرگانی متفاوت، متمایز و برای حل مسئله باشد.

در این نشست مقرر شد هسته مرکزی مرکژ پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با همکاری دانشگاهیان، صنعتگران، اعضای کمیسون های هفت گانه اتاق سمنان بزودی تشکیل و شروع به کار کند.