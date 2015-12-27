حجت‌الاسلام عباس افشار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حماسه ۹ دی قدرت ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی را به دنیا نشان داد و گرامی داشت آن یادآور بصیرت و آگاهی ملت است.

وی تصریح کرد: پیام مردم ۹ دی اعتقاد راسخ به ولایت‌فقیه بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای در باره آن فرمودند این حماسه بزرگ برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شده است.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین یادآورشد: حماسه تاریخی مردم ایران و بویژه مردم استان شهیدپرور، ولایتمدار و با بصیرت قزوین برگ زرین دیگری از دفتر انقلاب اسلامی را رقم زد.

وی بیان کرد: حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت بود که می توان گفت حماسه بزرگ و ماندگار ۹ دی روز خروش ملت ایران و آشکار کردن خشم مردم دربرابر اهانت‌ها و حرمت‌شکنی‌ عده‌ای غافل و مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی بود که ملت ایران با حضور گسترده و باشکوه و به‌یادماندنی خود در این روز نشان دادند که دشمنان خود و انقلاب را به‌خوبی می‌شناسند.

افشار در خصوص برگزاری مراسم ۹ دی از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین بیان کرد:مراسم حماسه بصیرت ملت ایران در ۹ دی با سخنرانی حجت‌الاسلام علی عباسی مدیر حوزه علمیه قزوین روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح با حضور نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه قزوین، استاندار، طلاب و اساتید و مدیران دستگاه‌ های اجرایی استان در مسجد شیخ‌الاسلام برگزار می‌شود.

وی از مردم قزوین خواست با حضور در این مراسم بار دیگر بصریت و آگاهی خود برای مقابله با توطئه های داخلی و خارجی را به نمایش بگذارند.