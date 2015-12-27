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۶ دی ۱۳۹۴، ۹:۰۳

ابراز رضایت چینی‌ها از عملکرد تیم دوئلین ووشو ایران

ابراز رضایت چینی‌ها از عملکرد تیم دوئلین ووشو ایران

نمایش تیم دوئلین ووشو ایران در رقابتهای ملی چین با استقبال خوب میزبان و تمجید مسئولان فدراسیون ووشو این کشور همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تيم دوئلين (مبارزه نمایشی) ووشو ايران که به دعوت فدراسیون ووشو چین برای اجرای نمایش در مراسم افتتاحیه مسابقات ملی این کشور راهی پکن شده بود روز گذشته به اجرای فرم پرداخت.

این تیم که چندی پیش در یک رقابت نزدیک با چینی ها در مسابقات قهرمانی جهان مدال نقره را کسب کرد، نمایش زیبایی را مقابل چشم هزاران چینی داشت که تمجید مسئولان و مقامات چینی را در پی داشت.

تیم دوئیلن ایران با ترکیب محسن احمدی، ابراهیم فتحی و نوید مکوندی دو مدال طلا و یک نقره جهان را در کارنامه دارد. مسابقات کشوري چين در شبکه هاي بين المللي ورزشي نيز پخش خواهد شد و تيم دوئلين ايران که به زبان چيني لقب "يا جو" يا همان "بهترين نمايش دهندگان" را يدک مي کشد بار ديگر توان خود را به نمایش گذاشت. 

کد مطلب 3010316

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