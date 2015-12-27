۶ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۸

آرسن ونگر پس از شکست سنگین آرسنال:

سه گل ساوتهمپتون از روی اشتباه داوری به ثمر رسید

سرمربی تیم فوتبال آرسنال بر این باور است داوران بازی تیمش مقابل ساوتهمپتون باید به سختی ملامت شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در حالیکه می توانست با برتری مقابل ساوتهمپتون به صدر جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر صعود کند، با نتیجه ۴ بر صفر در زمین این تیم تن به شکست داد. ساوتهمپتون در حالی به این پیروزی پرگل دست پیدا که در شش بازی گذشته خود طعم پیروزی را نچشیده بود.

آرسن ونگر پس از پایان این بازی انگشت اشاره را به سوی «جان ماس» داور این مسابقه و دستیارانش نشانه رفت.

وی گفت: فکر می کنم ساوتهمپتون بازی خیلی درگیرانه ای انجام داد. ما خیلی از درگیری ها را باختیم و این منجر به شکست تیممان شد. اما این یک طرف قضیه بود و ساوتهمپتون از این جهت بهتر از ما بازی کرد.

ونگر افزود: گل نخست بازی در موقعیت آفساید به ثمر رسید. گل دوم خطا بود و گل سوم هم را هم داور نمی بایست کرنر اعلام می کرد. چنانچه تیم شما کمی پایین تر از صدر قرار داشته باشد و سه گل علیه تیمتان به ثمر برسد، کارتان دشوار می شود. تیم ساوتهمپتون عملکرد خیلی خوبی داشت با این حال امیدوارم که در بازی بعد چنین تصمیماتی به نفع تیم ما گرفته شود.

