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۶ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۴

مدیرکل ثبت املاک و اسناد مازندران:

دو میلیون فقره پرونده های املاک در ساری آرشیو می شود

دو میلیون فقره پرونده های املاک در ساری آرشیو می شود

ساری – مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان مازندران گفت: دو میلیون و ۱۸۳ هزار برگ از پرونده‌های املاک در ساری آرشیو الکترونیکی می‌شوند.

محمدحسین بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین مرحله از آرشیو الکترونیکی پرونده‌های حوزه املاک اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان ساری از اوّل دی‌ماه امسال آغاز شد.

وی اظهار داشت: دومین مرحله آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی واحد ثبتی شهرستان ساری بااعتباری بالغ‌بر دو میلیارد ریال آغاز شد و ظرف دو ماه آینده دو میلیون و  ۱۸۳ هزار برگ از پرونده‌های املاک این شهرستان آرشیو خواهد شد.

بهادر یادآور شد: بیش از این نیز در اوایل سال جاری یک‌میلیون و ۵۰۷ هزار و ۶۸۰  برگ از این پرونده‌ها آرشیو و پرونده الکترونیکی برای آن‌ها تشکیل شده است.

کد مطلب 3010319

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