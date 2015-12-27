دو میلیون فقره پرونده های املاک در ساری آرشیو می شود

محمدحسین بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین مرحله از آرشیو الکترونیکی پرونده‌های حوزه املاک اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان ساری از اوّل دی‌ماه امسال آغاز شد.

وی اظهار داشت: دومین مرحله آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی واحد ثبتی شهرستان ساری بااعتباری بالغ‌بر دو میلیارد ریال آغاز شد و ظرف دو ماه آینده دو میلیون و ۱۸۳ هزار برگ از پرونده‌های املاک این شهرستان آرشیو خواهد شد.

بهادر یادآور شد: بیش از این نیز در اوایل سال جاری یک‌میلیون و ۵۰۷ هزار و ۶۸۰ برگ از این پرونده‌ها آرشیو و پرونده الکترونیکی برای آن‌ها تشکیل شده است.