به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از عزم و اراده جدی این سازمان برای مقابله و مبارزه با پدیده زمین خواری خبر داد و گفت: سازمان جنگل ها در این خصوص اقداماتی را با هدف شناسائی آسیب ها و چالش ها وهمچنین گلوگاه ها و نقاط ضعف درون و برون سازمانی برای مبارزه هوشمندانه با پدیده زمین خواری انجام داده و رسیدگی و واکاوی پرونده های مهم و حساس از جمله اقداماتی است که در راستای حفظ انفال و اراضی ملی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

علیرضا هدایتی که در مراسم تکریم و معارفه رئیس حراست این اداره کل سخن می گفت، به اهمیت و حساسیتی که استان تهران از لحاظ تراکم جمعیتی و ارزش بالای زمین دارد اشاره کرد و افزود: از میان پرونده های در حال پیگیری فقط یکی از این پرونده ها که در مراجع قضایی مطرح است و به اراضی تصرفی ۲۹۶ هکتاری فرحزاد مربوط می شود، دارای ارزشی معادل ۱۱درصد خسارت مالی جنگ تحمیلی برآورد شده است.

این عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مبارزه با زمین خواری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نیروهای حراست را بعنوان قضات پنهان معرفی کرد و اظهار داشت: با رعایت تقوای الهی آبروی افراد که از خون شهید و کعبه بالاتر است بایستی مورد صیانت قرار گیرد که اگر آبروی فردی برده شود دیگر هیچ چیزی نمی تواند جایگزین آن شود.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان، سیاست اصلی در این نهاد را پیشگیری و شناسائی گلوگاه های فساد برشمرد و تصریح کرد: حراست باید براساس شرح وظایف، محیط را مورد آسیب شناسی قرار داده تا به موقع از تخلفات پیشگیری شود.

هدایتی با اشاره به این که حراست جایگاه ایثار و فداکاری است خاطرنشان کرد: ما باید ابتدا صیانت را از خودمان شروع کنیم و سپس محیط و همکاران را مورد صیانت قرار دهیم که اصل بر اعتمادسازی است و همگی باید تلاش کنیم تا فضا برای رشد سایر همکاران فراهم گردد.

وی در این مراسم از زحمات احمدرضا قربان نیا رئیس پیشین حراست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تشکر کرد و حکم انتصاب حجت الاسلام محمد نجاری را به عنوان رئیس جدید اداره حراست این اداره کل که پیش از این مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه را بر عهده داشت تسلیم وی کرد.