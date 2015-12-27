عباس ترابیان: دلایل سرمربی تیم ملی فوتسال منطقی بود

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه‌اش با سرمربی تیم ملی فوتسال با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: من روز گذشته با محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی جلسه داشتم و صحبت‌های خوبی درباره شرایط تیم ملی و حضور در تورنمنت چین داشتیم.

وی افزود: ناظم الشریعه توضیح داد که در دیدار با چین که با نتیجه تساوی به اتمام رسید، چه ملاحظاتی داشته است تا تاکتیک‌های ایران برای این تیم برای جام ملت‌های آسیا مشخص نشود. دلایل سرمربی تیم ملی منطقی بود. پیش از این من یک مقدار نگرانی داشتم و احساس می‌کردم تیم ملی به خاطر رخوت و بی انگیزگی مقابل چین نتیجه نگرفته بود در حالی که با صحبت‌های ناظم الشریعه این نگرانی رفع شد.

رئیس کمیته فنی و توسعه درباره اینکه سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال گفته بود اردوی تاجیکستان برای تیم ملی فوتسال بهتر از بازی با تایلند است، گفت: در صحبت‌هایی که داشتیم مقرر شد تا از طرف کمیته فوتسال یک یا دو نفر چند روز زودتر به تاجیکستان بروند و شرایط میزبانی این کشور را بررسی کنند. اگر شرایط تاجیکستان خوب بود و مطابق آنچیزی بود که به ما وعده داده‌اند، تیم ملی برای برپایی اردوی یک هفته‌ای به این کشور سفر می‌کند.

ترابیان در خصوص بازی با تایلند، تصریح کرد: اگر بشود که این بازی را زودتر برگزار کنیم، قطعا این کار را خواهیم کرد. من ایمیلی را به سرمربی تیم ملی تایلند ارسال کردم و از او خواستم ببینم امکان اینکه زودتر به ایران بیایند هست یا خیر. اگر پاسخ آنها مثبت بود که چه بهتر؛ در غیر اینصورت بدون بازی با تایلند راهی جام ملتهای آسیا خواهیم شد.