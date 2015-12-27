برگزاری سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور در ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، سوپر ليگ كاراته باشگاههاي كشور در سالهاي گذشته محل ظهور استعدادهاي ناب كاراته بوده است. در كنار اين پارامتر مهم، بايد از ليگ به عنوان محلي براي كسب درآمد ورزشكاران نيز نام برد.

هر چند در كاراته و رشته‌هايي از اين دست به دليل كم توجهي تلویزیون حمايت كننده هاي مالي كمتر رغبت به ورود دارند و مبلغ قراردادها چندان بالا نيست، ولي همان آب باريكه نيز بخشي از مشكلات مالي قهرمانان را بر طرف خواهد كرد. به موارد بالا بايد تاثير ليگ بر آماده سازي كاراته كاها در راه حضور موفق در تيم ملي را هم اضافه کرد.

در چنين شرايطي شنيده مي شود سوپر ليگ كاراته برگزار نخواهد شد ، اينكه ٩ ماه از سال گذشته و خبرهاي ضد و نقيضي هم از برگزاري آن منتشر مي شود و هر هفته به هفته بعد موكول مي شود همه و همه كدهايي است كه از تعطیلی سوپر ليگ حکایت دارد.

اما رئيس سازمان ليگ نظر ديگري دارد. محمد علي زماني مي گويد: هيچ اراده اي بر عدم برگزاري ليگ وجود ندارد و بدون شك اين مسابقات برگزار خواهد شد و با پشت سرگذاشتن برخي موانع مسابقات را برگزار خواهيم كرد. حضور ١٢ تيم در اين مسابقات قطعي شده و سازمان ليگ آمادگى لازم براي شروع مسابقات را دارد. در صورت فراهم شدن شرايط ليگ آغاز خواهد شد.

زماني با بيان اينكه زمان برگزاري ليگ را عصر امروز اعلام خواهيم كرد افزود: تاكنون ١٢ تيم كان ذن ريو ، دانشگاه آزاد ، پولاد كن شين كان قم ، شهرداري سنندج ، هيات كاراته گيلان، صنعت برق هرمزگان ، پيام نور، مناطق نفت خيز جنوب، پاس قوامين ، تستاي آواي رزم ، پارسيان زنجان و شهرداري ورامين در اين مسابقات قطعي شده و مسابقات به زودي آغاز خواهد شد

به هر حال امیدوارم سوپر لیگ کاراته که فواید برگزار نشدن آن بیشتر از لغو آن است به زودی برگزار شود تا کاراته بعد از از بین رفتن مسابقات بین المللی ، شاهد فروپاشی لیگ نباشد.