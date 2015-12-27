استقبال و حمایت چین از سفر نخست وزیر هند به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، به دنبال سفر «نارندرا مودی» نخست وزیر هند به پاکستان و دیدار با «نواز شریف» نخست وزیر این کشور در جهت از سرگیری دوباره مذاکرات بین دو کشور و حل مسئله کشمیر، وزارت خارجه چین طی بیانیه ای ضمن استقبال از این سفر حمایت خود را از آغاز دوباره مذاکرات اعلام داشت.

در این بیانیه همچنین آمده است که بهبود روابط هند و پاکستان و شروع مجدد مذاکرات در برقرای امنیت در منطقه نقش بسزایی دارد.

لازم به ذکر است که نخست وزیر هند در سفری از پیش تعیین نشده و در راه بازگشت از افغانستان به هند در سفری کوتاه وارد «لاهور» پاکستان شد و با نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

دو کشور هند و پاکستان از جنگ سال ۱۹۷۱ تاکنون بر سر منطقه مرزی کشمیر با یکدیگر بر سرجنگند و بارها نیز مذاکراتی را برای حل این مسئله داشته اند که بی نتیجه مانده و از سال ۲۰۱۴ تا کنون نیز این مذاکرات به حالت تعلیق در آمده است.