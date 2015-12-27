۸ بخش ویژه کودک در کتابخانه های گیلان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان، امیر محمدپور ضمن اعلام این خبر گفت: همزمان با افتتاح این هشت بخش، کتابخانه عمومی حجت الاسلام و المسلمین شمس گیلانی لنگرود روز میزبان عضو هیات امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب خوانان و مسئولین استانی و شهرستان لنگرود برای افتتاح طرح توسعه این کتابخانه خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد نهاد کتابخانه های عمومی در ایجاد بسترهای کتابخوانی از دوران کودکی و نهادینه کردن آن در میان خانواده ها ایجاد بخش ویژه کودکان در کتابخانه های عمومی یکی از مهمترین برنامه های اصلی این نهاد در سال جاری است که در گیلان به همت کتابداران و مسئولین کتابخانه های عمومی در حال اجراست.

مراسم افتتاح طرح توسعه کتابخانه عمومی حجت الاسلام شمس گیلانی لنگرود و افتتاح همزمان ۸ بخش ویژه کودک در کتابخانه های عمومی گیلان صبح روز دوشنبه راس ساعت ۱۰ صبح و با حضور مهردخت وزیر پور عضو هیات امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این کتابخانه برگزار می شود.