کارورزی دانشجویان در مرکز مشاوره روانشناختی علوم تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن احدی گفت: دانشجویان مقطع دکتری رشته روانشناسی ملزم به گذراندن ۷۰۰ ساعت کارورزی هستند که مرکز مشاوره روان شناختی این دانشگاه زمینه حضور دانشجویان برای انجام کارورزی را فراهم کرده است.

وی بیان کرد: براساس ضوابط دانشگاه آزاد تمامی دانشجویان مقطع دکتری با راهنمایی اساتید ملزم به ارائه دو مقاله بر گرفته از پایان نامه خود هستند.

مدیر گروه دکتری روانشناسی واحد علوم تحقیقات افزود: بررسی روش های نوین آموزش و پرورش، ایجاد بستر مناسب برای تحصیل کودکان در مدارس استاندارد، مسائل حوزه سلامت چون دیابت نوع دو، عوامل روانی ایجاد سرطان و روش های درمانی آن از جمله مسائلی است که در پژوهش های محققان این گروه در حال انجام است.

احدی از انتشار کتاب فرهنگ نامه روان شناسی در دو جلد و ۳ هزار صفحه با همکاری ۴۰ استاد برجسته این حوزه در کشور خبر داد و اظهار داشت: این اثر برای نخستین بار در کشور منتشر شده و به نظر می رسد به دلیل مسائل گروهی مشکل است که در آینده کتاب مشابهی چاپ شود.

وی به تداوم برگزاری کارگاه های مختلف از جمله اعتیاد پژوهی و چگونگی برخورد با سالمند آن اشاره کرد و افزود : واحد علوم و تحقیقات با همکاری دانشگاه بین المللی آزاد کیش در سال ۹۵ اقدام به برگزاری کنگره بین المللی رشد خواهد کرد که اکنون بعضی از مراحل اخذ مجوز از معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد را پشت سر گذاشته است.

مدیر گروه روانشناسی واحد علوم و تحقیقات تصریح کرد: مرکز درمانی روانشناسی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد در آینده نزدیک از افراد عادی خارج از سیستم دانشگاه نیز مراجعه کننده بپذیرد.

احدی گفت: این گروه با برنامه ریزی برای دعوت از اساتید مطرح بین المللی برای شرکت در کارگاه ها و نیز تدریس در نیمسال های آتی تحصیلی، در تلاش است به جایگاه مدنظر خود در سطح آسیا دست یابد.