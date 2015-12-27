موزه شهدای زنجان مورد غفلت واقع شده است

علی کاظمی در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه باید یاد و خاطره شهداء در جامعه به خوبی ترویج شود، افزود: در این راستا اداره کل بنیاد شهید و ایثار گران استان به بحث برگزاری یادواره شهداء تاکید جدی دارد.

وی اظهار کرد: یادواره شهدا «آبروی محله» یکی از ابتکارات یادواره های استان زنجان است و خوشبختانه استقبال مردم و به ویژه جوانان از این یادواره بسیار خوب بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان گفت: جوانان نسل سومی دوران جنگ را ندیده اند و امروز باید بر برگزاری یادواره شهدادر همه صنف ها توجه داشت.

کاظمی تاکید کرد:۳۷۰ نوع خدمت به خانواده شهدا و ایثار گران ارائه می شود که این خدمات را ۲۰ وزارتخانه بر عهده دارند.

وی به وضعیت موزه شهدا استان زنجان نیز اشاره کرد و افزود: این موزه تا حدی مورد غفلت واقع شده و مکان آن مناسب نیست.

مدیرکل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان تصریح کرد: مسئولان در شهرداری و شورای شهر اهتمام ویژه‌ای به این مسئله داشته باشند تا یک فضای مناسب را برای این مکان فرهنگی اختصاص دهند.

کاظمی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۶ هزار و ۵۳۴ سند از سه‌هزار شهید، بیش از ۱۶ هزار سند از ۵۷۲ آزاده، ۹ هزار سند از ۲۶۱ جانباز و شهدای استان زنجان در این موزه به صورت دیجیتال بایگانی شده و نگهداری می‌شود.

وی یادآورشد: این موزه یک ظرفیت مهم فرهنگی است که باید یک مکان مناسب برای این امر اختصاص داده شود.

مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان زنجان گفت: مناسب نبودن محل موزه شهدا موجب شده این موزه آن چنان که باید نتواند مورد بازدید مردم قرار بگیرد و بسیاری از مردم حتی از وجود این موزه بی اطلاع هستند.

کاظمی افزود: موزه های شهدا نقش اساسی در انتقال فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت دارند که در استان زنجان این امر مغفول مانده است.

وی در خاتمه یادآور شد: امروز جوانان که مورد هجمه فرهنگی دشمن هستند باید فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان به خوبی تعمیق و ترویج داده شود و موزه شهدا یک ظرفیت مهم برای تحقق این امر مهم است.