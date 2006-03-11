قهرماني در مسابقات جام جهاني ساري نقطه عطف سال 84 كشتي ايران بود / تدارك براي قهرماني در مسابقات آسيايي قزاقستان محور مهم برنامه هاي سال جديد است

محمد رضا طالقاني رئيس فدراسيون كشتي در گفت و گوبا خبرنگار" مهر" با بيان مطلب فوق اظهار داشت : در سال 84 ، 374 مدال از سوي كشتي گيران به دست آمد و در 37 سفر بين المللي حضورپيدا كرديم و همچنين 11 ديدار داخلي را به انجام رسانيديم.

وي خاطر نشان كرد : در سال 84 در مسابقات آسيايي چين تيم كشتي بزرگسالان فرنگي ايران به مقام ششم آسيا رسيد و تيم كشتي آزاد ايران به مقام قهرماني رسيد. همچنين در مسابقات جوانان آسيا در كشتي فرنگي قهرمان آسيا شديم ولي در كشتي آزاد جوانان آسيار به مقام نائب قهرماني رسيديم.

طالقاني با بيان اينكه در مسابقات جهاني بوداپست مجارستان به مقام ششمي رسيديم گفت : در اين مسابقات اگر چه با تنها مدال مراد محمدي به مقام ششمي رسيديم ولي به دستاوردهاي خوبي دست پيدا كرديم و جوانان مستعدي را به كشتي دنيا معرفي كرديم.

وي از قهرماني ايران در مسابقات جهاني ساري به عنوان مهمترين اتفاق كشتي ايران درسال 84 نام برد و گفت : پس از مسابقات جهاني مجارستان و تغيير در نفرات تيم ملي كشتي در مسابقات جهاني ساري مزد اعتماد به جوانان و ميدان دادن به آنها را گرفتيم و توانستيم با نيروهاي جوان به مقام قهرماني اين مسابقات دست پيدا كنيم كه مسلما در سال آينده بازده مطلوبتري از اين عملكرد خواهيم گرفت.

طالقاني از عضويت 13 نفر از اعضاء فدراسيون دركميته هاي فيلا به عنوان ديگر دستاورد فدراسيون در سال 84 نام برد و گفت : 13 نفرعضو كميته هاي مختلف فدراسيون جهاني كشتي هستند كه باعث اعتبار كشتي ايران درسطح جهاني مي باشند.

وي تدارك وسيع براي رقابتهاي آسيايي قزاقستان را مهم هدف فدراسيون درسال 85 دانست و گفت : با برگزاري اردوهاي مختلف تا زمان شروع مسابقات سعي خواهيم كرد يك تيم قوي را روانه مسابقات كنيم تا بتوانيم از اعتبار كشتي ايران در آسيا دفاع كنيم. همچنين تمام سعي خود را براي قهرماني در بازيهاي آسيايي 2006 دوحه قطر به كار خواهيم بست.

