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۶ دی ۱۳۹۴، ۹:۰۸

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد:

مجموعه انبارهای شرکت نفت به خارج از شهر یزد انتقال می‌یابد

مجموعه انبارهای شرکت نفت به خارج از شهر یزد انتقال می‌یابد

یزدـ مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از برنامه ریزی برای انتقال مجموعه انبار نفت یزد به خارج از شهر خبر داد.

محمدحسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود انبار نفت در داخل شهر یزد و در جوار منطقه مسکونی، ‌ یکی از خطرات بالفعل یزد به شمار می رود که در حال برنامه ریزی برای انتقال آن به خارج از شهر در آینده هستیم.

وی تصریح کرد: گرچه این اقدام بسیار هزینه بر و زمان بر است اما برنامه ای است که در نهایت باید در یزد اجرا شود و از هم‌اکنون درصدد برنامه ریزی برای تحقق این امر هستیم.

امامی با اشاره به وجود چند کانون خطر بالفعل در شهر یزد عنوان کرد: وجود شرکت‌های بوتان و اتان نیز از خطرهای بالفعل در شهر یزد محسوب می شود که انفجار سال گذشته بوتان در جوار مجتمع ادارات، این خطر را به مردم و مسئولان یزد گوشزد کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد خاطرنشان کرد: کار تهیه زمین و جانمایی شرکت بوتان هم اکنون انجام شده و بوتان باید برای اجرای عملیات ساخت و ساز و انتقال هرچه سریع‌تر وارد عمل شود.

وی یادآور شد: دو تا سه شرکت گاز دیگر نیز در استان به همین شکل در جوار منطقه مسکونی و اداری قرار دارند که کار انتقال آنها به خارج از شهر در حال انجام است و امیدواریم هرچه سریع‌تر این برنامه محقق شود.

امامی با بیان اینکه تقریبا همه نقاط خطرساز و بحران آفرین در یزد شناسایی شده و برای نقل و انتقالات و کاهش خطرات در مواقع بروز بحران، رایزنی های لازم انجام و برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 3010349

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