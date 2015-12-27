محمدحسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود انبار نفت در داخل شهر یزد و در جوار منطقه مسکونی، ‌ یکی از خطرات بالفعل یزد به شمار می رود که در حال برنامه ریزی برای انتقال آن به خارج از شهر در آینده هستیم.

وی تصریح کرد: گرچه این اقدام بسیار هزینه بر و زمان بر است اما برنامه ای است که در نهایت باید در یزد اجرا شود و از هم‌اکنون درصدد برنامه ریزی برای تحقق این امر هستیم.

امامی با اشاره به وجود چند کانون خطر بالفعل در شهر یزد عنوان کرد: وجود شرکت‌های بوتان و اتان نیز از خطرهای بالفعل در شهر یزد محسوب می شود که انفجار سال گذشته بوتان در جوار مجتمع ادارات، این خطر را به مردم و مسئولان یزد گوشزد کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد خاطرنشان کرد: کار تهیه زمین و جانمایی شرکت بوتان هم اکنون انجام شده و بوتان باید برای اجرای عملیات ساخت و ساز و انتقال هرچه سریع‌تر وارد عمل شود.

وی یادآور شد: دو تا سه شرکت گاز دیگر نیز در استان به همین شکل در جوار منطقه مسکونی و اداری قرار دارند که کار انتقال آنها به خارج از شهر در حال انجام است و امیدواریم هرچه سریع‌تر این برنامه محقق شود.

امامی با بیان اینکه تقریبا همه نقاط خطرساز و بحران آفرین در یزد شناسایی شده و برای نقل و انتقالات و کاهش خطرات در مواقع بروز بحران، رایزنی های لازم انجام و برنامه ریزی شده است.