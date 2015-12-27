به گزارش خبرنگار مهر، روح الله رمضانی صبح یکشنبه در نشست مشترک اداره کل ورزش و جوانان و خانواده هندبال بانوان قم با نایب رئیس فدراسیون هندبال در قم اظهار داشت: افزایش نشاط ورزشی در قم در حوزه بانوان یکی از برنامههای جدی اداره کل ورزش و جوانان است.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که به دلیل اقبال عمومی به رشتههای توپی باید نگاه ویژهای به این رشتهها داشته باشیم و در بخش بانوان نیز به دلیل شرایط فرهنگی استان قم، رویکرد اصلی خود را بر مبنای توسعه رشتههای ورزشی سالنی نزد این قشر قرار دادهایم.
معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان قم گفت: باشگاه هدف پویان الگوی عملکردی بسیار خوبی در سطح ورزش کشور است اما توقع ما از فدراسیون هندبال در بخش بانوان، تنوع مسابقات، کاهش هزینه ورودی به لیگ برتر است و برخی فدراسیونها میخواهند حتی هزینه داوری و تغذیه را در قالب ورودی از تیمهای شرکت کننده بگیرند و ورودی تیمها از هزینه آن تیم در خلال آن مسابقات بیشتر میشود و این امر خارج از چارچوب توسعه ورزش است.
رمضانی بیان داشت: تعامل اداره کل ورزش و جوانان با باشگاه هدف پویان تنها صرف دادن سانس تمرینی نیست بلکه ما امسال صد درصد هزینههای هدف پویان را پرداخت کردهایم و بر اساس پیگیریهایی که در استانداری قم و اداره کل ورزش و جوانان انجام شد مقرر شد تا از این تیم حمایت شود.
وی عنوان کرد: هدف پویان مشکلی برای تمرین کردن ندارد و وقتی ما سالن به تعداد کافی داریم نیازی به استفاده از سالنهای آموزش و پرورش نیست و این باشگاه هر جا که لازم است میتواند تمرین کند و ما هزینه آن را پرداخت میکنیم.
معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: باشگاههای بزرگ ورزش کشور باید مکلف شوند که از ورزش بانوان حمایت کنند و در این زمینه در حق استانهایی مثل قم اجحاف میشود زیرا بودجه صنعتی کشور در چند استان محدود است و عقیده ما این است که کلان شهرها باید از استانهای کوچک و محروم حمایت کننند زیرا اعتبار صنعتی، اعتباری ملی است و برخی استانها از این بودجه تنها به نفع خود استفاده میکنند.
رمضانی در مورد ساز و کار حمایت بخش خصوصی از ورزش گفت: در حال حاضر مصوبه جدیدی برای حمایت از ورزش داریم به طوری که واحدهای تولیدی در صورتی که در ورزش هزینه کنند آن هزینه در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کسر میشود و این میتواند کمک خوبی برای توسعه ورزش باشد.
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