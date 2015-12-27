اختلاف افکنی بین مسلمانان جنایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان گلستان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در مراسم جشن هفته وحدت و افتتاح مصلی نمازجمعه شهر مرزی اینچه برون گنبدکاووس، اظهار کرد: دشمنان اسلام با پرداخت پول و دلار به برخی افراد نا آگاه و ساده از هر دو مذهب شیعه و اهل سنت، به دنبال ایجاد اختلاف بین آنان هستند.

امام جمعه گرگان بابیان اینکه دشمنان با این اقدام قصد دارند بین مسلمانان کینه و نفرت ایجاد کنند، گفت: دشمنان برای تحقق اهداف خود، شیعه را در برابر اهل سنت و یا شیعه را در برابر شیعه و اهل سنت را در برابر اهل سنت قرار می دهد و آنان را نسبت به هم تحریک می کند.

آیت الله نورمفیدی با تاکید برضرورت هوشیاری مسلمانان نسبت به این گونه توطئه و ترفندهای دشمنان، اضافه کرد: شیعه و سنی با هم برادرند و نبایستی بگذارند، دیگران بین آنان اختلاف ایجاد کنند.

نماینده ولی فقیه در گلستان، حفظ وحدت و یکپارچگی را توصیه مهم قرآن به امت اسلامی دانست و تصریح کرد: اگر امت اسلامی فقط به این دستور قرآن و سیره نبی مکرم اسلام(ص) بطور جدی عمل نمایند، دشمنان نمی توانند بین آنان اختلاف ایجاد کنند.

امام جمعه گرگان باتبریک ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، برضرورت برگزاری باشکوه مراسم بزرگداشت این ایام ازسوی پیروان رسول گرامی اسلام تاکید کرد و گفت: برگزاری باشکوه این مراسم، پیوند امت اسلامی با رسول خدا (ص) را بیشتر به دشمنان نمایان می کند.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه امروز پیوند امت اسلام با رسول گرامی اسلام (ص)، پیوندی ناگسستنی است، افزود: برگزاری این مراسم ها از بهترین اعمال صالح و پاسخی محکم به دشمنان و افرادی که نمی خواهند این مراسم ها برگزار شود، است.

نماینده ولی فقیه در گلستان خاطرنشان کرد: امت اسلامی باید با برگزاری باشکوه مراسم های هفته وحدت به جهانیان بگویند که با دل و جان نبی مکرم اسلام (ص) و اهل بیت ایشان را دوست دارند و اگر کسی به مقام پیامبر (ص) توهین کند، او را مجازات خواهند کرد.

امام جمعه گرگان، کتاب قرآن را همچون چراغ هدایت برای بشریت دانست و گفت: نبی مکرم اسلام با این معجزه خود که باگذشت ۱۴۰۰ سال کسی نتوانسته تغییری درآن ایجاد کند، همه ما را به خداپرستی دعوت نمودند.

آیت الله نورمفیدی باتاکید برضرورت عمل به دستورات کتاب قرآن و سیره نبی مکرم اسلام(ص) ازسوی امت اسلامی بویژه نسل جوان، اضافه کرد: اگر مومنان، به خدا، قرآن و رسول گرامی او ایمان دارند، باید به دستورات آن عمل کنند تا خدا نیز ما را یاری کند.

نماینده ولی فقیه درگلستان همچنین با خوب ارزیابی کردن وحدت و صمیمیت موجود بین اهل سنت و تشیع در این استان در افزون برسه دهه گذشته، تصریح کرد: برای بنده، شیعه و اهل سنت فرقی نمی کند و تمام تلاش خود را برای رفع مسائل و مشکلات آنان که بعضا مشاهده آن برای من رنج آور است، انجام می دهم.

دراین مراسم که رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، فرمانده مرزبانی گلستان و فرمانده هنگ مرزی اترک، امام جمعه اینچه برون، علما و روحانیون بخش داشلی برون، معاون فرماندار ویژه گنبدکاووس و برخی مسئولان این شهرستان حضور داشتند، مرحله دوم و تکمیلی مصلی نمازجمعه شهر مرزی اینچه برون افتتاح شد.