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۶ دی ۱۳۹۴، ۹:۳۲

پیش تولید تله فیلم «گردنبند عمه ملوک» آغاز شد

پیش تولید تله فیلم «گردنبند عمه ملوک» آغاز شد

پیش تولید فیلم تلویزیونی «گردنبند عمه ملوک» به کارگردانی کمال مقدم و تهیه کنندگی هادی رمضان پور آغاز شد و بهمن ماه در شیراز مقابل دوربین می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رمضان پور تهیه کننده فیلم گفت: این تله فیلم به قلم فاطیما علیکردی و میلاد رضایی  نوشته شده و داستان زنی به نام عمه ملوک را روایت می کند که هنگام  بازگشت به ایران به منظور برگرداندن گردنبند ارثیه برادری و تقسیم ارثیه با ماجراهایی روبرو شده و مسائلی برایش رقم می خورد.

وی در خصوص بازیگران این پروژه تلویزیونی افزود: بازیگر نقش اصلی داستان یعنی عمه ملوک، سیده شهربانو موسوی است که با امید علیمردانی و سیاوش قاسمی از تهران و شمس الافاق شفیعی و عبدالحمید زارع از بازیگران شیرازی در این تله فیلم همکاری می کند.

رمضان پور که علاوه بر تهیه کنندگی در این فیلم به ایفای نقش خواهد پرداخت، بیان کرد: زهیر سقاچی به عنوان هماهنگی و دستیار اول کارگردان و اسماعیل منوچهری و امیدرضا خورشیدی در بخش تهیه و تولید و دینا محمدی به عنوان مدیر روابط عمومی حضور دارند.

این تله فیلم در مرحله پیش تولید قرار دارد و بهمن ماه سالجاری در شیراز کلید خواهد خورد.

کد مطلب 3010361
محیا رضایی کلانتری

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