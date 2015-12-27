پیش تولید تله فیلم «گردنبند عمه ملوک» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رمضان پور تهیه کننده فیلم گفت: این تله فیلم به قلم فاطیما علیکردی و میلاد رضایی نوشته شده و داستان زنی به نام عمه ملوک را روایت می کند که هنگام بازگشت به ایران به منظور برگرداندن گردنبند ارثیه برادری و تقسیم ارثیه با ماجراهایی روبرو شده و مسائلی برایش رقم می خورد.

وی در خصوص بازیگران این پروژه تلویزیونی افزود: بازیگر نقش اصلی داستان یعنی عمه ملوک، سیده شهربانو موسوی است که با امید علیمردانی و سیاوش قاسمی از تهران و شمس الافاق شفیعی و عبدالحمید زارع از بازیگران شیرازی در این تله فیلم همکاری می کند.

رمضان پور که علاوه بر تهیه کنندگی در این فیلم به ایفای نقش خواهد پرداخت، بیان کرد: زهیر سقاچی به عنوان هماهنگی و دستیار اول کارگردان و اسماعیل منوچهری و امیدرضا خورشیدی در بخش تهیه و تولید و دینا محمدی به عنوان مدیر روابط عمومی حضور دارند.

این تله فیلم در مرحله پیش تولید قرار دارد و بهمن ماه سالجاری در شیراز کلید خواهد خورد.