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۶ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۰

مدیرکل ارشاد یزد:

جشنواره استانی شعر طنز جوان برگزار می شود

جشنواره استانی شعر طنز جوان برگزار می شود

یزدـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از برگزاری جشنواره استانی شعر طنز جوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، علی غیاثی ندوشن اظهار داشت: این جشنواره در شهرستان مهریز با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از دستگاه‌های فرهنگی این شهرستان برگزار می شود.

وی موضوعات جشنواره استانی شعر طنز جوان را مسکن، ازدواج، اشتغال و آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود: بخش ویژه این جشنواره، لهجه محلی با موضوع آزاد خواهد بود.

غیاثی ندوشن، آخرین مهلت ارسال آثار را دوم بهمن ماه اعلام کرد و افزود: علاقمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز مستقر است، ارسال كنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: مراسم اختتامیه و آیین تجلیل از برگزیدگان ١٤ بهمن ماه برگزار می شود.

غیاثی ندوشن اظهار داشت: قالب های شعرهای ارسالی آزاد است و شاعران می توانند حداکثر سه قطعه شعر در قالب های کلاسیک (قصیده، غزل، رباعی و...) و قالب های نو (نیمایی، سپید و...) به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

کد مطلب 3010363

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