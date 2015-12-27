۲ میلیون تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

مراد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران به واسطه نزدیک بودن به شهرهای عراق و امن بودن طی سالهای اخیر مورد استقبال بسیاری از تجار ایرانی و عراقی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در سال جاری دو میلیون تن کالا معادل ۸۹۰ میلیون دلار شامل محصولات ساختمانی، کشاورزی، مواد غذایی و ... از مرز مهران به عراق صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.

ناصری با اشاره به اینکه روزانه بین ۸۰۰ تا یک هزار دستگاه کامیون کالا از مرز مهران به عراق صادر می شود، بیان داشت: بازارچه مرزی مهران فرصتی بزرگ برای اشتغال در منطقه است و بیش از دو هزار کارگر، ترخیص کار، تاجر و ... در مرز مهران فعالیت دارند.

فرماندار مهران عنوان کرد: سال گذشته نیز بیش از یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۸۲۳ هزار دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شد که در مقایسه با سال ماقبل ۴۲ درصد افزایش یافته است.

وی در خاتمه افزود: یکی از شرایط ویژه مرز مهران وجود اداره کل گمرکات استان ایلام در مرز مهران است که شرایط صادرات کالا به کشور عراق به خوبی انجام می گیرد و این مرز آمادگی کامل برای ورود سرمایه گذاران را دارد.