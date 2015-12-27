به گزارش خبرنگار مهر، معصومه مشت زن قبل از ظهر یکشنبه در نشست مشترک با اداره کل ورزش و جوانان و خانواده هندبال بانوان قم با بیان اینکه یاد و خاطره مرحوم زهرا هاشمی از تلاشگران هندبال بانوان قم را گرامی می‌داریم، اظهار داشت: با توجه به بافت مذهبی قم، برای توسعه هندبال در استان قم نیاز به همدلی جامعه هندبال استان قم داریم.

وی افزود: طی جلسه‌ای که با اعضای باشگاه هدف پویان داشتم به این جمع بندی رسیدم که این تعامل کمرنگ شده است و نیاز است که در این موضوع تجدید نظر جدی صورت بگیرد و همه خانواده این رشته در قم دست به دست هم بدهند تا جایگاه قم ارتقا پیدا کند.

نایب رئیس فدراسیون هندبال گفت: در چارچوب تفاهم نامه‌ای که بین وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد، تیم‌های ورزشی می‌توانند برای تمرینات خود با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان از امکانات آموزش و پرورش استفاده کنند و هماهنگی لازم در این زمینه باید صورت بگیرد.

۸ استان در لیگ بر‌تر هندبال بانوان تیم دارند

مشت زن بیان داشت: ۸ استان از ۳۱ استان کشور در لیگ بر‌تر هندبال بانوان تیم دارند که یکی از این ۸ استان، قم است و این برای قم یک امتیاز خاص است که باید قدردان آن بود و از مسئولان ورزشی استان درخواست می‌کنم که با باشگاه‌های توانمند یا بخش خصوصی برای تزریق اعتبار یا تحت پوشش قرار دادن تیم هندبال بانوان قم رایزنی کنند زیرا اگر شرایط مالی نامساعد باشد بازیکن باکیفیت از تیمش جدا می‌شود و برای استان دیگر بازی می‌کند و این به صلاح ورزش قم نیست.

وی عنوان کرد: از باشگاه پاسارگاد قم به دلیل اعلام آمادگی اولیه برای حضور در لیگ دسته اول بانوان کشور و سپس عدم حضور در این مسابقات گلایه‌مند هستم زیرا اخلاق مداری برای ما یک اولویت است و اگر ورزشکاری غیر اخلاق مدار باشد و احترام در وجود وی نباشد حتی وی را از تیم ملی هم کنار می‌گذاریم و این اخلاق مداری باید در باشگاه‌ها و رفتار حرفه‌ای ما نیز مشهود باشد.

نایب رئیس فدراسیون هندبال تصریح کرد: از اهالی هندبال قم درخواست می‌کنم با رسانه‌ها ارتباط مفید و مداومی داشته باشند تا هندبال بیش از پیش دیده شود و این تعامل باید با آموزش و پرورش نیز وجود داشته باشد زیرا به شناسایی استعداد‌ها و جذب بازیکنان جوان به بدنه هندبال استان کمک شایانی خواهد کرد.

اتاق فکر هندبال قم راه اندازی شود

مشت زن در مورد مشکلات مالی در هندبال کشور افزود: فدراسیون هندبال نیز بودجه محدودی دارد و برای تیم‌های ملی نیز مجبور هستیم اسپانسر جذب کنیم و داوران ما ۲ سال است که حق الزحمه خود را دریافت نکرده‌اند.

وی گفت: از هیئت هندبال استان قم می‌خواهم که هندبال را در بخش‌های تابعه فعال کنند زیرا ظرفیت خوبی در این زمینه در قم وجود دارد و بهتر است اتاق فکر هندبال قم راه اندازی شود.

نایب رئیس فدراسیون هندبال با انتقاد از هیئت هندبال استان قم، گفت: در برنامه عملیاتی هیئت هندبال استان قم ناهماهنگی به چشم می‌خورد البته منکر زحماتی که کشیده می‌شود نیستیم اما ما به هندبال قم فرصت می‌دهیم و این فرصت تبدیل به چالش می‌شود و هیئت هندبال هم در موضوع تیم پاسارگاد و حضورش در لیگ دسته اول و هم در اعزام داوران به سمینار داوری پیش از آغاز فصل کم کاری کرده است.