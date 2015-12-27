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۶ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۱

توکلی به مهر خبر داد:

ثبت نام کنکور دکتری ۹۵ از ساعت ۱۶ امروز آغاز می شود

ثبت نام کنکور دکتری ۹۵ از ساعت ۱۶ امروز آغاز می شود

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۵ از ساعت ۱۶ امروز یکشنبه ۶ دیماه آغاز می شود.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانی ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۵ تا روز سه شنبه ۱۵ دی ماه ادامه دارد.

وی افزود: ضرورت دارد تمامی متقاضیان با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اطلاعیه حاوی شرایط و ضوابط ثبت نام در صورت واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراحعه به پایگاه سنحش و پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ريال (۵۰ هزار تومان) وجه ثبت نام، نسبت به شرکت در آزمون اقدام کنند.

وی گفت: بر اساس ضوابط هر داوطلب فقط می تواند در یک کد رشته متناسب با مدرک کارشناسی ارشد خود شرکت کند.

توکلی اضافه کرد: داوطلبان باید به کلیه دروس زبان خارجی عمومی و استعداد تحصیلی و همچنین آزمون دروس خاص هر رشته امتحانی پاسخ دهند. سطح سئوالات آزمون دروس خاص هر یک از رشته های امتحانی حسب مورد بر اساس تجربیات علمی هر رشته و مصوبات شورای عالی برنامه ریزی است.

وی افزود: ضرایب دروس به این تربیت است: زبان خارجی با ضریب یک، استعداد تحصیلی با ضریب یک و مجموعه دروس خاص هر رشته امتحانی با ضریب چهار است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۵ روز جمعه ۱۴ اسفندماه در یک نوبت برگزار می شود.

وی افزود: پس از برگزار آزمون، کارنامه سنجش علمی شامل نمرات خام، تراز، نمره کل در اختیار داوطلب قرار می گیرد. داوطلبان بر اساس آن و همچنین اطلاع از رشته های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنما، برای بررسی سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی، مصاحبه یا آزمون تخصصی به دانشگاههای محل پذیرش مراجعه کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: در این کارنامه نمره کل نهایی بر اساس ضرایب مواد آزمون درج شده است. شرایط ضوابط پذیرش و سایر مراحل در دفترچه آزمون درج شده است.

کد مطلب 3010376
زهره بال

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