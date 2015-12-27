ثبت نام کنکور دکتری ۹۵ از ساعت ۱۶ امروز آغاز می شود

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانی ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۵ تا روز سه شنبه ۱۵ دی ماه ادامه دارد.

وی افزود: ضرورت دارد تمامی متقاضیان با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اطلاعیه حاوی شرایط و ضوابط ثبت نام در صورت واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراحعه به پایگاه سنحش و پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ريال (۵۰ هزار تومان) وجه ثبت نام، نسبت به شرکت در آزمون اقدام کنند.

وی گفت: بر اساس ضوابط هر داوطلب فقط می تواند در یک کد رشته متناسب با مدرک کارشناسی ارشد خود شرکت کند.

توکلی اضافه کرد: داوطلبان باید به کلیه دروس زبان خارجی عمومی و استعداد تحصیلی و همچنین آزمون دروس خاص هر رشته امتحانی پاسخ دهند. سطح سئوالات آزمون دروس خاص هر یک از رشته های امتحانی حسب مورد بر اساس تجربیات علمی هر رشته و مصوبات شورای عالی برنامه ریزی است.

وی افزود: ضرایب دروس به این تربیت است: زبان خارجی با ضریب یک، استعداد تحصیلی با ضریب یک و مجموعه دروس خاص هر رشته امتحانی با ضریب چهار است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۵ روز جمعه ۱۴ اسفندماه در یک نوبت برگزار می شود.

وی افزود: پس از برگزار آزمون، کارنامه سنجش علمی شامل نمرات خام، تراز، نمره کل در اختیار داوطلب قرار می گیرد. داوطلبان بر اساس آن و همچنین اطلاع از رشته های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنما، برای بررسی سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی، مصاحبه یا آزمون تخصصی به دانشگاههای محل پذیرش مراجعه کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: در این کارنامه نمره کل نهایی بر اساس ضرایب مواد آزمون درج شده است. شرایط ضوابط پذیرش و سایر مراحل در دفترچه آزمون درج شده است.