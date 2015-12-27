شکاف برتاج و تخت شاه میوه کردستان/وعده ها همچنان بایگانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، توت فرنگی کردستان هرچند درسالیان گذشته بیشتر کشت مزرعه ای داشته است ولی اکنون چند سالی است که کشت آن در شرایط گلخانه ای هم رواج پیدا کرده است.

استان کردستان سالیان متمادی است که بیشترین سطح زیرکشت و تولید توت فرنگی را در کشور به خود اختصاص داده است ولی چون توت فرنگی محصولی است که در شرایط مختلف اقلیمی قابل کشت است دیگر استان ها نیز به سمت تولید این محصول روی آورده اند و همین امر موجب ایجاد رقابت در تولید این محصول شده است.

البرز، ماندران، گیلان، همدان، گلستان، کرمان(جیرفت)، خوزستان، کرمانشاه، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کهکیلویه و بویراحمد، تهران، لرستان و چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، مرکزی از جمله استان هایی هستند که در زمینه تولید توت فرنگی فعالیت دارند.

درحال حاضر ۲ هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی زراعی استان به کشت توت فرنگی اختصاص پیدا کرده است و سالانه هم حدود ۳۵ هزار تن محصول از این میزان سطح برداشت می شود.

استان مازندران دومین استان کشور در تولید توت فرنگی است و یک هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی زراعی این استان به کشت توت فرنگی اختصاص پیدا کرده و امسال پیش بینی تولید ۱۳ هزار تن را کردند.

آنچه در این میان حائز اهمیت است این که براساس آمارهای موجود در سال ۸۹، کردستان ۸۱.۳ درصد تولید توت فرنگی کشور و مازندران ۱۲.۱ درصد تولید این محصول را به خود اختصاص داده بودند و با گذشت پنج سال تولید توت فرنگی در مازندران بیش از دو برابر و به ۲۴.۱۴ درصد و کردستان به ۶۵ درصد رسیده است.

افزایش ۵درصدی تولید توت فرنگی در کردستان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان از افزایش ۵درصدی تولید توت فرنگی در استان خبرداد و گفت: علی رغم سرمازدگی سال جاری نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش تولید محصول توت فرنگی داشتیم واگر این سرمازدگی خسارتی به این محصول وارد نمی کرد ما ۱۰ درصد افزایش تولید داشتیم.

اردشیرپورحبیبی با اشاره به اینکه در سرمازدگی سال جاری ۹۵۰ هکتار از مزارع توت فرنگی دچار خسارت شدند، افزود: در سرمازدگی اردیبهشت ماه امسال ۱۵۰۰ تن به ارزش ریالی ۲۰۰ میلیارد ریال از محصول توت فرنگی از بین رفت.

وی بیان کرد: از ۱۰۰ درصد تولید توت فرنگی استان کردستان ۶۰ درصد در شهرستان سنندج و ۴۰ درصد الباقی در شهرستان های کامیاران، مریوان، و سرو آباد است.

وی ادامه داد: تاکنون موفق به صادر کردن این محصول نشده ایم اما برای سال جاری برنامه ریزی شده است که درصد پایینی از این محصول را به بازارهای اقلیم صادر کنیم.

مرکز تخصصی توت فرنگی در کردستان راه اندازی شود

سبحان محمدی کارشناس خاکشناسی و یکی از مشاوران کشت توت فرنگی در کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کردستانی که قطب تولید توت فرنگی است نیاز به مرکز تخصصی قوی دارد که به سایر استان های کشور هم مشاوره ارائه دهد وایجاد چنین مرکزی قطعا نیاز به حمایت دولت و دانشگاه دارد.

وی ادامه داد: اکنون در سطح کشور توت فرنگی کردستان رقیب های زیادی در شهرهای جیرفت، آمل، گرگان و کرج دارد و باید در این بازار رقابت به دنبال حفظ و ارتقای جایگاه استان از نظر تولید این محصول باشیم.

وی مدیریت ضعیف ناشی از ناآگاهی کشاورزان، عدم شناخت صحیح ارقام جدید و مستلزمات این ارقام، عدم وجود سیستمی که به کشاورز مشاوره بدهد را از جمله معضلات کشاورزی استان ذکر کرد.

این کارشناس کشاورزی معتقد است:اکنون که با شرایط بوجود آمده از لحاظ منابع آبی و هم چنین به دلیل اینکه آبیاری به روش سنتی منجر به تشدید بیماری در محصولاتی هم چون توت فرنگی می شود، دیگر نباید اختیار تعیین شیوه آبیاری را به کشاورز واگذار کرد و باید استفاده از شیوه های آبیاری نوین به ویژه قطره ای اجباری شود.

محمدی از کم توجهی مسئولان به روستاهایی که منشاء تولید توت فرنگی بودند گلایه کرد و افزود:متاسفانه مسئولان بیشتر توجه انها به مزارع اطراف شهرهاست و از نحوه فعالیت و کار روستاییانی که در فاصله دورتری از شهرها واقع هستند غافل اند به گونه ای که روستاهایی که منشاء و خواستگاه نخستین تولید توت فرنگی بودند کمترین توجه به آنها شده است و بیشتر اراضی این روستاها هم هنوز به صورت سنتی آبیاری می شوند.

کاهش عملکرد درهکتار توت فرنگی به دلیل بی توجهی به روابط آب، خاک و گیاه

وی با اشاره به اینکه یکی از ارقام خارجی توت فرنگی که چندین ساله در کردستان و سایر استان های کشور هم کشت می شود، رقم پاروس است، گفت: رقم پاروس در هکتار ۲۰ تا ۲۵ تن می بایست محصول داشته باشد در حالی که در بیشتر مناطق ما، توت فرنگی کاران ۵، ۶ تن برداشت می کنند و علت اصلی این مسئله هم به مشکلات مربوط به آبیاری، تغذیه خاک و گیاه برمی گردد.

نظرمحمدی به عنوان مشاورکشت توت فرنگی در استان در خصوص کشت هیدروپونیک این محصول این است که کشت هیدروپونیک نیاز به تخصص دارد و هزینه ی احداث واحدهای گلخانه ای تولید به این شیوه هم بسیار بالا است.

محمدی با تاکید براینکه تغذیه و تقویت خاک وگیاه منجر به افزایش عملکرد محصول در واحد سطح می شود، عنوان کرد: می توانیم با تغذیه ساده با استفاده از کودهای تلفیقی و ارگانیک به صورت محلول پاشی و آبیاری حداقل ۱.۵ برابر در سطح کشت عملکرد را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه رنگ برگ های توت فرنگی در منطقه ما حاکی از کمبود مواد خاکی است، بیان کرد: رنگ طبیعی برگ های توت فرنگی سبز نسبتا تیره است که کمتر در مزارع استان مشاهده می شود.

ادامه روندکنونی منجر به از دست دادن جایگاه کردستان در تولید توت فرنگی می شود

محمد گویلی کیلانه کارشناس ارشد باغبانی، مدیر نهالستان توت فرنگی، مسئول فنی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی کردستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان مشکلات عمده توت فرنگی در استان پرداخت.

وی پایین بودن سطح دانش فنی اکثر تولید کنندگان، خشکسالی و نبود آب، شیوع آفات و بیماری های جدید، نامناسب بودن جادهای روستایی و بین مزارع، دوری از بازار مصرف، گران بودن نهادها و هزینه کارگری و عدم دسترسی آسان و ارزان به ظروف بسته بندی را از جمله مشکلات تولید توت فرنگی در استان ذکر کرد.

وی ادامه داد: از دیگر مشکلات این عرصه شامل عدم عرضه مستقیم محصول توسط تولید کننده، واسطه بازی در فروش محصول، الگوی نامناسب کاشت، مکانیزه نبودن و گوچگ بودن مزارع، پایین بودن عملکرد نسبت به پتانسیل واقعی گیاه، پوشش نامناسب بیمه، سرمازدگی بهاره، محدودیت اقلیمی تولید مداوم میوه در طول سال در اراضی استان، ضعیف عمل کردن استان در بحث ورود به کشت های گلخانه ای و خارج از فصل این محصول است.

گویلی کیلانه با اشاره به مزیت های کشت هیدروپونیک هم چون افزایش ۴ تا ۱۰ برابری محصول نسبت به کشت خاکی، معتقد است استان با داشتن فارغ التحصیلان فراوان در رشته های کشاورزی و کیفیت بالای آب آبیاری پتانسیل بالایی برای تولید محصولات به شیوه کشت هیدروپونیک را دارد.

وی ادامه داد: استان باید در هر دو شیوه کشت (خاکی و هیدروپونیک) توت فرنگی فعال تر و بهتر عمل کند چون استان های دیگر به شدت درحال فعالیت هستند و با این روند کنونی متاسفانه در سال های آینده ممکن است استان جایگاه خود را ازدست دهد.

وی حمایت دولت از توت فرنگی کاران را امری ضروری خواند و اظهارداشت: اگر کشت و تولید توت فرنگی به صورت مکانیزه انجام شود ارقامی هم چون کویین و پاروس پتانسیل ۳۰ تن در هکتار را به راحتی دارند اما در مزارع کردستان حداکثر ۱۵ تن محصول از این ارقام برداشت می شود.

علاوه برمطالب مطرح شده یادآوری این مبحث نیز خالی از لطف نیست، که پیرو سفر مقام معظم رهبری در سال ۸۸ به کردستان و دستور معظم له در خصوص توجه به محصول توت فرنگی و حمایت از توت فرنگی کاران کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی با وظیفه ملی و استقرار دراستان مورخ ۳ آبان همین سال راه اندازی شد.

اما عمر این کانون بسیار کوتاه بود و چراغ فعالیت آن درپاییز سال ۹۱ خاموش شد و دلایل متعددی و متفاوتی هم از سوی مسئولان در خصوص این اتفاق هم چون رسمی نبودن فعالیت این کانون مطرح شد.

کانون توت فرنگی در بروکراسی اداری گیر کرده است

بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم بارها مسئولان استانی وعده آغازمجدد فعالیت این کانون با اعمال تغییرات در اساسنامه آن را دادند و نمونه آن را هم در این لینک ذیل می توانید مشاهده کنید، http://www.mehrnews.com/news/۲۴۴۷۴۶۰/

خردادماه امسال هم که پیگیر اجرایی شدن وعده مذکور شدیم، این مقام مسئول بیان کرد که به دنبال تاسیس و فعالیت مجدد کانون هستیم و ساختار جدید آن تعریف شده است.

کریم ذوالفقاری افزود: از جمله تغییراتی که در ساختار جدید کانون داده شده این است که مدیرکل صنعت، معدن وتجارت هم به عنوان عضو کانون معرفی شده است.

وی اظهارداشت: در حال انجام کارهای اداری مربوط به آغاز مجدد فعالیت این کانون هستیم تا با وضعیت بهتر و اعتبارات بیشتری شروع بکار کند.

هنوز خبری از تدوین استراتژی بلندمدت توت فرنگی در کردستان نیست

در پنجمین جشنواره استانی توت فرنگی که در مورخ ۱۲ خرداد سال ۹۳ برگزارشد، استاندار کردستان بر تدوین استراتژی بلندمدت در زمینه تولیدتوت فرنگی تاکید و بیان داشته بود که چنین برنامه ای باید در شورای برنامه ریزی استان به تصویب برسد.

عبدالمحمد زاهدی عنوان کرده بود که افزایش تولید و توجه به بازار هدف و مصرف توت فرنگی باید در این برنامه لحاظ شود.

وی در ادامه گفته بود که اگر میزان تولید را افزایش دهیم و صنایع تبدیلی را در کنار آن داشته باشیم دیگر نگران بازار مصرف تازه خوری نیستیم و باید برای تازه خوری مردم ارقامی را تولید و ارقامی را هم برای مصرف کارخانجات تولید کنیم.

حال بعد از گذشته بیش از یک سال هنوز خبری از تدوین استراتژی بلند مدت در زمینه کشت و تولید توت فرنگی در کردستان و تصویب آن در شورای برنامه ریزی استان نیست.

علیرغم اینکه در طول سالیان گذشته بسیاری از کارشناسان و اساتید کشاورزی استان مطرح کردند که در هیچ شرایطی بیش از ۱۰ روز نمی توانیم توت فرنگی را نگهداری کنیم وچاره ای هم جز سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی نیست و ایجاد واحدهای کوچک صنایع غذایی و فراوری توت فرنگی ارزش افزوده بیشتری به دنبال دارد، از ایجاد چنین واحدهایی هم هنوز خبری نیست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر علت مسئله مذکور را در آن دوره وجود رقم محلی ذکر کرد وگفت: رقم توت فرنگی کردستان به دلیل بالابودن ضایعات آن برای مصرف تازه خوری بازارپسندی زیادی نداشت و همین مسئله موجب شده بود که مسئولان بر ایجاد صنایع تبدیلی تاکید کنند.

کمال الدین رشادت بیان کرد: معرفی ارقام تجاری و کشت آن در سطح استان موجب کاهش ضایعات این محصول و به تبع افزایش بازارپسندی این محصول شد که این ارقام به دلیل قیمت بالای آنها برای کارخانه ها مقرون به صرفه نیست.

وی اظهارداشت: درخصوص تجهیزاراضی زیرکشت توت فرنگی استان به سیستم آبیاری تحت فشار آمار رسمی وجود ندارد ولی براساس مشاهدات و تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان می توان گفت که بیش از ۶۰، ۷۰ درصد این اراضی مجهز به این سیستم شدند.

بی توجهی به بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به کشت و تولید توت فرنگی و عدم تحقق وعده هایی که در این رابطه داده می شود ترکی است که بر پیکره این حوزه وارد می شود و باید مانع از بزرگتر شدن این ترکها شد.

انتظار و خواسته ای که مردم کردستان از مسئولان و متولیان و دست اندرکاران تولید محصولات کشاورزی دارند این است که کردستان همچنان پایتخت توت فرنگی ایران بماند البته نه با حرف و آمارهایی که گاها تعدادی از فعالان و تولیدکنندگان این عرصه نسبت به صحت آن شک و تردید دارند، بلکه در عمل و واقعیت و به وضوح شاهد حفظ این جایگاه باشند.

خبرنگار؛ چنورصادقی