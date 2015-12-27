ثبت نام ۷ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور دکتری ۹۴/ امشب آخرین مهلت

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۷ هزار و ۳۴۲ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته‌محل‌های تحصیلی آزمون‌ دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ ۹۴ شرکت کرده اند.

وی افزود: ظرفیت رشته های جدید در این مرحله ۴۱۴ نفر است.

توکلی خاطرنشان کرد: این مرحله تکمیل ظرفیت‌ از دوم دی ماه آغاز شده است و امروز ۶ دی ماه پایان می پذیرد.

وی گفت: داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۴، می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنما نسبت به انتخاب رشته‌ اقدام کنند.