ثبت نام ۷ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور دکتری ۹۴/ امشب آخرین مهلت

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۷ هزار و ۳۴۲ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت برخی از کدرشتهمحلهای تحصیلی آزمون دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۹۴ شرکت کرده اند.
وی افزود: ظرفیت رشته های جدید در این مرحله ۴۱۴ نفر است.
توکلی خاطرنشان کرد: این مرحله تکمیل ظرفیت از دوم دی ماه آغاز شده است و امروز ۶ دی ماه پایان می پذیرد.
وی گفت: داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمهمتمرکز سال ۱۳۹۴، می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنما نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
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