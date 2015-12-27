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۶ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۷

اعلام ظرفیت پذیرش؛

ثبت نام ۷ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور دکتری ۹۴/ امشب آخرین مهلت

ثبت نام ۷ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور دکتری ۹۴/ امشب آخرین مهلت

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: ساعت ۲۴ امشب یکشنبه ۶ دی ماه آخرین فرصت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ ۹۴ است.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۷ هزار و ۳۴۲ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته‌محل‌های تحصیلی آزمون‌ دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ ۹۴ شرکت کرده اند.

وی افزود: ظرفیت رشته های جدید در این مرحله ۴۱۴ نفر است.

توکلی خاطرنشان کرد: این مرحله تکمیل ظرفیت‌ از دوم دی ماه آغاز شده است و امروز ۶ دی ماه پایان می پذیرد.

وی گفت: داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۴، می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنما نسبت به انتخاب رشته‌ اقدام کنند.

کد مطلب 3010386
زهره بال

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