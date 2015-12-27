جایگاه شورای شهر تهران کمتر از مجلس نیست

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون این اجازه را می دهد که مدیران و اعضای شورا از شهرهای دیگری کاندیدای حضور در انتخابات مجلس شوند، گفت: این قانون یعنی آنکه امکان استفاده این افراد از امکانات موجود در شهر خودشان وجود دارد و نباید چنین استفاده ای انجام شود. اما در این مدت، دقت لازم به عمل خواهد آمد تا از امکانات شهر تهران برای تبلیغات انتخاباتی استفاده نشود.

وی در خصوص احتمال بررسی گزارش های حسابرسی شهرداری توسط کمیسیون نظارت گفت: هنوز در این خصوص تصمیم گیری نشده و روال گذشته ادامه دارد. تنها نامه ای با موضوع حسابرسی به کمیسیون نظارت ارجاع شده است.

وی ادامه داد: هیئت رئیسه تصمیم می گیرد موضوعات به کدام کمیسیون ارجاع داده شود و نامه بررسی تفاهم نامه انتخاب حسابرس نیز به کمیسیون نظارت ارجاع داده شده است.

وی با تائید تفاهم نامه انتخاب حسابرس واحد برای بررسی گزارشات مالی شرکت ها و سازمان ها گفت: این توافق بر عملکرد نظارتی شورا تاثیر نمی گذارد و باعث بررسی بهتر عملکرد مالی شهرداری نیز است.