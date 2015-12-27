دو نفر از داوران جشنواره فیلم کوتاه «موج» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حصاری دبیر نخستین جشنواره فیلم کوتاه «موج» از مشخص شدن دو نفر از اعضای هیات داوران این جشنواره خبرداد و گفت: ابوالفضل جلیلی و رسول صدرعاملی فیلم‌های راه یافته به بخش‌های مختلف نخستین جشنواره فیلم کوتاه «موج» را داوری می‌کنند.

وی با اشاره به داور سوم این جشنواره توضیح داد: در حال مذاکره با یکی از سینماگران زن سینمای ایران هستیم که به زودی و طی چند روز آینده در مراسمی نام ایشان اعلام می شود.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه «موج» همچنین درباره انتخاب فیلم‌های جشنواره گفت: حسین مهکام، مجیدرضا مصطفوی و رضا شیخلانی به عنوان اعضای هیات انتخاب به زودی کار تماشا و انتخاب آثار را آغاز می کنند.

وی تاکید کرد: مهلت ارسال آثار تمدید نمی شود و ۱۵ بهمن ماه آخرین فرصت برای ارسال آثار کوتاه سینمایی در سه بخش داستانی، مستند و انیمیشن توسط علاقه مندان است.

نخستین جشنواره فیلم کوتاه «موج» (فیلم های پندآموز) به همت سازمان منطقه آزاد کیش از ۶ تا ۸ اسفند در جزیره کیش برگزار می‌شود.