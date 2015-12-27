میدان ولیعصر ۱۳ متر زیر زمین می رود/ آخرین وضعیت میدان انقلاب

عیسی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت میدان ولیعصر گفت: این میدان ۱۳ متر گود است و ۲ طبقه تجاری و مترو در آن وجود دارد. بنابراین ما باید به گونه ای نماد آن را طراحی کنیم که تا ۱۳ متر سطح یک موضوع را به مخاطب نشان بدهد و از سطح به بالا طراحی دیگری داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از اساتید مجسمه ساز درخواست کرده ایم از این میدان بازدید کنند تا بر اساس ۱۳ متر زیر سطح و با توجه به دو طبقه تجاری و مترو، طراحی های لازم را انجام دهند.

علیزاده در خصوص آخرین وضعیت المان میدان انقلاب گفت: فراخوانی داده شد که طرح برگزیده به تصویب شورای هنری و کمیسیون مدیریت شهری قرار نگرفت. با آنکه این طرح برگزیده بود ولی امکان اجرایی شدن آن وجود نداشت.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه به برخی از اساتید این حوزه برای طراحی نماد میدان انقلاب سفارش داده شده است، گفت: این سفارشات بهمن ماه آماده می شود و در خصوص انتخاب یکی از آنها در شورای داوری تصمیم گیری خواهد شد.