به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران نخستین جشنواره «شعر نیاوران» با هدف اعتلای زبان پارسی، فرهنگ اصیل آیینی و ملی، ترویج صلح و دوستی، حمایت از محیط زیست با زبان هنر و کشف استعدادهای جوان توسط بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران در دو بخش آزاد و ویژه برگزار شده و در مراسم اختتامیه اسامی نفرات برتر و آثار برگزیده این جشنواره اعلام خواهد شد.

این مراسم با حضور علی مرادخانی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اساتید برجسته حوزه شعر و ادبیات، پژوهشگران و دانشجویان حوزه ادبیات همچنین اعضای هیات داوران و شرکت کنندگان در جشنواره از ساعت ۱۷ در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران آغاز می شود.

اجرای سالار عقیلی هنرمند صاحب نام کشور در روز میلاد با سعادت پیامبر اکرم(ص) یکی از بخش های ویژه آیین اختتامیه نخستین جشنواره شعر نیاوران خواهد بود.

پس از انتشار فراخوان نخستین جشنواره شعر نیاوران نزدیک به ۱۵۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و پس از بررسی آثار، اسامی نفرات برتر در بخش های مختلف این جشنواره در مراسم اختتامیه اعلام می‌شود.