مصرف نفت سفید در کردستان ۱۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان، فریدون یاسمی گفت: بيش از ۷۱۴ ميليون ليتر انواع فرآورده هاي نفتي در نه ماهه نخست سال ۹۴ در استان کردستان مصرف شده است.

وی با اشاره به کاهش میزان مصرف در استان کردستان، بیان کرد: میزان مصرف نفت سفید نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش ۵درصدي در استان کردستان همراه بوده است.

مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی کردستان با اشاره به شرايط آب و هواي استان و افزايش برودت هوا و بارش برف از تامين سوخت كليه روستاه هاي منطقه خبرداد و افزود: درنه ماهه نخست امسال بيش از ۱۰۱ميليون ليتر نفت سفيد در استان توزيع شده است كه ۸۶ ميليون ليتر به روستاههاي استان مخصوصا روستاههاي صعب العبور ارسال و بيش از ۱۵ميليون ليتر نيز به فروشندگي هاي نفت سفيد شهري جهت ذخيره سازي و استفاده در شرايط اضطراري تحويل شده است كه اين ميزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش ۱۲درصدي همراه بوده است.

ياسمي همچنين با اشاره به شرايط جوي استان و برودت هوا به ارسال روزانه بيش از دوميليون ليتر نفتگاز به نيروگاه سيكل تركيبي سنندج از اول آذر ماه اشاره و افزود: در ۹ ماهه نخست امسال ۸۲ ميليون ليتر نفتگاز به اين نيروگاه ارسال و وضعيت ذخيره سازي مخازن نيروگاه در حد مطلوب قراردارد.

وی با اشاره به اینکه در اين مدت میزان ۲۹۲ميليون ليتر نفتگاز در استان مصرف شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش ۴ درصدي را نشان مي دهد .

وی اظهار داشت: در نه ماهه نخست امسال میزان ۳۰۶ میلیون لیتر بنزین موتور مصرف شده است که این مقدار نسبت به ایام مشابه در سال گذشته، يك دهم درصد افزایش را نشان می دهد.

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان در پايان با اشاره به مصرف ۱۶ميليون ليتري نفتكوره در استان گفت مصرف اين فرآورده با كاهش ۴۶درصدي همراه بوده است.