بیست وچهارمین دوره مسابقات قرآن بسیج استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان، محسن سفیدیان با اشاره به برگزاری مرحله استانی بیست وچهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن بسیج گفت: این رویداد بزرگ قرآنی بسیج استان همزمان با ولادت نبی اکرم اسلام (ص) و امام جعفرصادق (ع) در مهدیه بزرگ سمنان برگزار می شود.

وی به حضور ۱۲۰ نفر از نخبگان قرآنی استان سمنان که مرحله شهرستانی این مسابقات را با موفقیت پشت سر گذاشته اند اشاره کرد و افزود: مرحله استانی بیست و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن بسیج در رشته های حفظ،قرائت، ترتیل، اذان وتفسیر قرآن کریم ویژه حلقه های صالحین است.

سفیدیان از راهیابی نفرات اول هر رشته از این دوره مسابقات به مرحله کشوری خبرداد و گفت: استاد و قاری بین المللی حمید شاکر نژاد در آئین اختتامیه این مسابقات حضور دارد.

به گفته وی بیست و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن بسیج در استان سمنان با حضور سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری و مهدیه بزرگ سمنان، دارالقرآن بسیج سپاه قائم آل محمد (عج) و شجره طیبه صالحین استان سمنان برگزار خواهد شد.