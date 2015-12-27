بوی نامطبوع فاضلاب ۲۰ سال مردم چهار شهر را ناراضی کرده است

هاشم امینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود ۲۰ سال مردم منطقه شاهین شهر، گز، گرگاب و برخوار از بوی نامطبوع ناشی از فعالیت تصفیه خانه فاضلاب شاهینشهر ابراز نگرانی و ناراحتی کردند که خوشبختانه با راهاندازی دستگاه دکانتر (دستگاه جداکننده) بوی نامطبوع تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر برطرف میشود.
وی بیان داشت: به دلیل تحریمهایی که علیه کشور وضع شده بود بیش از یکسال این دستگاه خریداری شده، در گمرک ترکیه ماند و اجازه ورود به کشور را نداشت درحالیکه پس از وارد کردن این دستگاه در کمترین زمان تجهیزات آن نصب شد.
وی به اهمیت ارتقا و بازسازی تأسیسات آبفا استان اصفهان پرداخت و تاکید کرد: شرکت آبفا استان اصفهان بازسازی تأسیسات فرسوده و ارتقا تجهیزات را در دستور کار قرار داده به طوری که از تکنولوژی روز دنیا در ارتقا تجهیزات استفاده میشود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به مزیتهای به کارگیری دستگاه دکانتر اشاره کرد و افزود: تا قبل از راهاندازی این دستگاه لجن موجود در تصفیه خانه در ۵۰ بستر در محوطه تصفیهخانه خشک میشد که مدت ماند لجن بستگی به دمای هوا داشت.
وی اعلام کرد: به عنوان مثال در فصل سرد که دمای هوا پایین است حدود شش ماه و در فصل گرم حدود سه ماه زمان میبرد تا لجن خشک شود که مطمئناً زمان ماند لجن در محوطه تصفیهخانه آلودگیهای زیست محیطی بسیاری را دربر داشت.
امینی گفت: حجم ورودی فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر حدود ۵۵ هزار مترمکعب در طول شبانهروز است که با راهاندازی دستگاه دکانتر با ظرفیت اسمی ۲۵ مترمکعب در ساعت عملیات خشک شدن لجن در کمتر از چند دقیقه صورت میگیرد.
وی اعلام کرد: از حجم ورودی ۵۵ هزار مترمکعب فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب حدود ۹۷ درصد آن به پساب تبدیل میشود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان ادامه داد: در همین راستا حدود ۱۵۰ لیتر پساب در ثانیه در اختیار شهرداری شاهین شهر، ۱۰۰ لیتر در اختیار شهرداری منطقه ۱۲ اصفهان ، ۲۱۰ لیتر در اختیار پالایشگاه اصفهان، ۱۸۰ لیتر به نیروگاه شهید منتظری و ۱۰ لیتر در ثانیه در اختیار دانشگاه مالک اشتر قرار میگیرد.
وی اعلام کرد: این اقدامات در راستای استفاده مجدد از آب (بازچرخانی) در صنعت و فضای سبز است.
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