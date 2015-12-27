رنگین کمان در لبه منظومه شمسی!

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر افقهای نو ناسا که حالا توانسته اطلاعات ارزشمندی درباره سیاره کوتوله پلوتو تهیه و راهی زمین کند، این بار دست به یک نوآوری زده و تصویر رنگارنگی از این جرم فضایی راهی زمین کرده که حیرت دانشمندان و مردم عادی را به همراه داشته است.

کلید معمای تهیه چنین تصویری در طیف سنج مادون قرمز این کاوشگر قرار دارد که با استفاده از آن توانسته چنین تصویر جالب توجهی را تهیه کند.

فیلترهای متغیر خطی این طیف سنج اثر نوری منعکس شده از مواد شیمیایی مختلف را به رنگهای متنوعی نمایش می دهند، گویی در پلوتو رنگین کمان شکل گرفته است.

پلوتو به عنوان یک سیاره کوتوله در لبه منظومه شمسی قرار دارد. این جرم فضایی تا سال ۲۰۰۶ به عنوان یک سیاره از مجموعه سیارات منظومه شمسی شناخته می شد اما حالا و بر اساس تعریف جدید اتحادیه بین المللی اخترشناسی در رده سیارات کوتوله جای گرفته است.