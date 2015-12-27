کامرون و فایمن بر تشدید کنترل مرزهای اروپایی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس که به تازگی به اتریش سفر کرده بود در دیدار با «ورنر فایمن» صدراعظم اتریش درباره مسائل مهم اروپایی گفتگو و تبادل نظر کرده بودند.

این در حالی است پس از چند روز از این دیدار بار دیگر مقامات دو کشور در تماس با یکدیگر بر لزوم تشدید کنترل مرزهای اروپایی تاکید کردند.

استاندارد در این باره نوشت: بحران پناهندگی تا آنجایی بغرنج و پیچیده شده که سبب تماس مقامات اروپایی در فواصل کوتاه زمانی شده است.

مقامات اروپایی بخشی از حل بحران پناهندگی را کنترل بیش از پیش مرزهای ورودی به اروپا می دانند.

نخست وزیر انگلیس در این زمینه معتقد است: ضعف در مدیریت حل بحران پناهندگی می تواند اروپا را به پایین ترین حد ضعف در قدرت برساند، زیرا عدم تامین امنیت می توانند کشورهای اروپایی را با خطر تروریسم روبرو کند.

این روزنامه اتریشی در ادامه نوشت: همین موارد سبب شده تا شمار زیادی از مردم انگلیس خواهان خروج این کشور از اتحادیه اروپا شوند.