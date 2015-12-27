دو کلاهبردار روبل روسی را به جای دلار فروختند!

روزنامه ایران نوشت: این دو مرد با ایجاد جنگهای روانی طعمههای خود را فریب داده و بلافاصله بعد از گرفتن پول از آنها بسرعت محل را ترک میکردند. پلیس برای به دست آوردن ردی از این دو مرد فریبکار به دنبال دریافت گزارشهایی از اقدامهای کلاهبردارانه دو مرد وارد عمل شد.
مرد سالخوردهای که از سوی این دو مرد به عنوان طعمه مورد کلاهبرداری قرار گرفته بود با مراجعه به مأموران پلیس در شکایتی گفت: تازه از بانک خارج شده بودم که مردی به من مراجعه کرده و نشانی یک فروشگاه را جویا شد. داشتم با او صحبت میکردم که مرد دیگری نزدم آمده و با ادعای اینکه مقداری دلار دارد خواست تا دلارها را از او گرفته و به این مرد بفروشم. از فروشنده دلارها خواستم تا خودش این کار را انجام دهد اما او با زبانبازی مرا متقاعد کرد که میخواهد در این معامله خیری هم به من برسد. پیش از اینکه دلارهای مرد فروشنده را بخرم از مردی که نشانی را پرسیده بود سؤال کردم که دلار میخواهد او هم خود را مشتاق نشان داد بدین ترتیب دلارها را از مرد جوان خریده و پولش را دادم وقتی او رفت، به علی که با خریدار دلارها قرار داشتم، رفتم تا دلارها را به او بفروشم اما در کمال تعجب دیدم اثری از او نیست. به طرف فروشنده آمدم اما او هم رفته بود. وقتی وضعیت را اینگونه دیدم به داخل بانک رفتم تا دلارها را به پول ایرانی تبدیل کنم ولی کارمند بانک اعلام کرد این دلارها در حقیقت روبلهای کشور روسیه است که فاقد ارزش ریالی است.
براساس این اطلاعات، پرونده این کلاهبرداری در پلیس آگاهی به جریان افتاد. در حالی که سرنخ زیادی از مردان کلاهبردار در اختیار مأموران قرار نداشت، گزارش دیگری از اقدام جدید دو مرد کلاهبردار به پلیس مخابره شد که با همان شیوه مرد ۶۴ سالهای را سرکیسه کرده بودند.
در همین ارتباط مرد دیگری با مراجعه به پلیس ادعا کرد از سوی دو مرد جوان هدف کلاهبرداری قرار گرفته است. به گفته وی آنها با چنان مهارتی او را فریب دادهاند که تا زمان مراجعه به بانک نمیدانست که همه صحبتهای ردوبدل شده میان آنها قسمتی از نقشههای فریبکارانهشان بوده است.
وی گفت: در خیابان بودم که مرد جوانی به من مراجعه و ادعا کرد میخواهد مقداری دلار از مرد دیگری که در چند متری آنها ایستاده بود بخرد اما صاحب دلارها حاضر نیست با او معامله بکند. از من خواست تا این معامله را برایش انجام داده و پورسانت خود را بردارم. با یک حساب سرانگشتی در این معامله حدود یک میلیون تومان به دستم میرسید، وسوسه شدم. از بانک پول را گرفته و به فروشنده دلارها دادم و دلارها را تحویل گرفتم. به محل قرار با خریدار رفتم اما او نبود. وقتی دلارها را به بانک بردم گفتند همه آنها پولهای بیارزش کشور روسیه هستند.
بدین ترتیب مطالعه روی شناسایی مشخصات دو مرد ناشناس در دستور کار مأموران قرار گرفت. براساس اظهارات دو مرد فریبخورده یکی از تبهکاران قد بلند، لاغر اندام، سیاه سبزه با کاپشن مشکی و مویهای کم پشت سیاه رنگ با ۵۰ سال سن و همدستش دارای قد تقریبی متوسط، ۴۴ ساله و نسبتاً چاق بوده که با زبان و گویش و لهجه فارسی صحبت میکرد. این نشانیها تنها سرنخ پلیس برای به دام انداختن دو کلاهبردار است. مأموران همچنین برای به دام انداختن آنها نقشهها و طرحهای زیادی را اجرایی کردهاند اما تاکنون دو شیاد در تلههای پلیس گرفتار نشدهاند.
پلیس مازندران در تعقیب دو مرد کلاهبردار است که پولهای روسی را به جای دلار میفروشند.
روزنامه ایران نوشت: این دو مرد با ایجاد جنگهای روانی طعمههای خود را فریب داده و بلافاصله بعد از گرفتن پول از آنها بسرعت محل را ترک میکردند. پلیس برای به دست آوردن ردی از این دو مرد فریبکار به دنبال دریافت گزارشهایی از اقدامهای کلاهبردارانه دو مرد وارد عمل شد.
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