احساس می کنم تیم ملی فرانسه را شکست می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلای نیکولوف ملی پوش بلغارستانی تیم والیبال پیکان در آستانه دیدارهای انتخابی المپیک در شهر برلین گفت: من احساس می کنم برای شکست فرانسه به میدان خواهیم رفت و امیدوارم احساسم دروغ نباشد. این غیر ممکن نیست که مقابل قهرمان اروپا بازی نزدیکی داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از حرف‌هایش بیان کرد: ماموریت ریو بسیار نزدیک است و امیدوارم که نتایج خوبی را رقم بزنیم. انتظارات از ما بالاست و باید بازی‌های خوبی را به نمایش بگذاریم.

تیم ملی بلغارستان در گروه B همراه با فرانسه، روسیه و فنلاند پیکار خواهد کرد.