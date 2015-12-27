دارو گران شد؟

خبرگزاری ایسنا نوشت: وزیر بهداشت درباره اخباری مبنی بر افزایش فرانشیز برخی داروها، گفت: مصوبه دولت در این زمینه مشخص است و بر اساس این مصوبه اگر سازمان‌های بیمه‌گر تعهدات‌شان را در پوشش قیمت داروها کاهش داده باشند، تخلف کرده‌اند.



دکتر سیدحسن هاشمی در واکنش به برخی اخبار مبنی بر افزایش فرانشیز برخی داروها از جمله داروهای زنان و زایمان و غدد به ۳۰ درصد، که در طرح تحول نظام سلامت و بعد از ابلاغ سیاست‌های نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری فرانشیز آنها از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته بود، گفت: این مشکلی بود که ما در گذشته آن را اعلام کرده بودیم. همچنین دکتر دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو نیز چندین بار مصوبه دولت در این باره را مطرح کردند. بر اساس این مصوبه اگر سازمان‌های بیمه‌گر این کار را انجام داده باشند، تخلف کرده‌اند.



هاشمی افزود: یعنی اگر سازمان‌های بیمه‌گر بدون تصویب شورایعالی بیمه و هیات وزیران، تعهدات خود را برای داروها کاهش دهند، خلاف است و بر اساس قانون مرتکب تخلف شده‌اند. تصور من این است که ان‌شاءالله این کار انجام نشده است و امیدوارم این خبر صحیح نباشد.



وی همچنین درباره اظهارات انجمن داروسازان درباره مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها نیز تصریح کرد: طبعا بیمه‌ها باید در زمینه مطالبات‌شان به داروخانه‌ها پاسخگو باشند و اگر تاخیری در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها وجود دارد، علت آن را اعلام کنند. درباره میزان مطالبات داروخانه‌ها آنچه که انجمن داروسازان مطرح می‌کند، درست است و اگر این انجمن خبری را اعلام کرده باید به همان استناد کرد.



آخرین وضعیت پرداخت طلب بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها



درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، با اشاره به وعده بیمه‌ها مبنی بر پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد از مطالبات که بنا بود طی یک هفته انجام شود، گفت: بعد از این اقدام مجددا نیز رایزنی‌هایی با سازمان‌های بیمه‌گر داشته‌ایم.



وی با بیان اینکه البته سازمان‌های بیمه‌گر ۵۰ درصد از این ۱۰۰۰ میلیارد را پرداخت کرده‌اند، افزود: این درحالیست که ۵۰ درصد آن باقی مانده و امیدواریم اکنون که حقوق و کارانه‌ها واریز شده‌اند، رقم باقی‌مانده از مطالبات بیمارستان‌ها را نیز پرداخت کنند.



هاشمی تاکید کرد: البته در طی همین مدت زمانی که از این تصمیم می‌گذرد، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دیگر نیز به رقم قبلی مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت افزوده شده و امیدواریم این موضوع هر چه زودتر حل شود. از طرفی من خوش‌بین هستم که این مطالبات حتما پرداخت می‌شود.