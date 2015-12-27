دهلران قطب اصلی تولید کلزا در استان ایلام است

عبدالرضا بازدار در گفتکو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به سیاست های کلان کشور و نیاز شدید تامین روغن مصرفی، سازمان جهاد کشاورزی استان در سال جاری اقدام به کاشت پنج هزار و ۱۲۶ هکتار دانه روغنی کلزا کرده که پیش بینی می شود در پایان برداشت بالغ بر هفت هزار تن دانه روغنی کلزا تولید و برداشت شود.

وی افزود: پیش بینی می شود متوسط تولید این محصول در کشت آبی حداقل ۲.۵ تن و در اراضی دیم یک هزار کیلوگرم باشد.

مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام بیان کرد: با توجه به حمایت های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تامین تسهیلات کشاورزان و تضمین خرید این محصول، کشاورزان استان علاقمند به توسعه کشت این محصول راهبردی هستند و در صورت تداوم اینگونه حمایت ها سال آینده می توان امیدوار بود که سطحی بالغ بر ۱۰ هزار هکتار به این محصول اختصاص یابد.

بازدار تصریح کرد: شهرستان های دهلران، آبدانان، دره شهر و مهران بالاترین سطح زیر کشت کلزا را دارند و متولی خرید این محصول شرکت توسعه کشت دانه روغنی است.

مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام در خاتمه عنوان کرد: قیمت خرید تضمینی کلزا برای هر کیلوگرم در سالجاری دو هزار و ۵۳۰ تومان است که بیش از دو برابر خرید تضمینی گندم است.