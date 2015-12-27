رضا پوطی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مسابقات اتومبیلرانی آفرود در کرمانشاه و به مناسبت هفته وحدت خبر داد.

وی افزود: این مسابقات ۴ دی ما و در محل دهکده المپیک با حضور ۲۶ شرکت کننده از شهرستان های مختلف استان کرمانشاه برگزار و نفرات برتر معرفی و تجلیل شدند.

دبیر هیئت اتومبیلرانی استان کرمانشاه افزود: علاوه بر شرکت کنندگان از شهرستان های مختلف استان دو شرکت کننده از استان همدان نیز در این مسابقات حضور داشتند.

وی تصریح کرد: این مسابقات جام وحدت بوده و در سه کلاس ۴، ۶ و آزاد صورت گرفت که طی آن شرکت کنندگان از شهرستان های کرمانشاه، اسلام آباد غرب، جوانرود، پاوه و استان همدان با یکدیگر رقابت کردند.

پوطی گفت: برندگان در این مسابقات از شهرستان های کرمانشاه و جوانرود بوده و کاپ اخلاق این مسابقات نیز به تیم شهرستان جوانرود رسید.

وی افزود: طی این رقابت در بخش کلاس ۴ سیلندر آقایان سعید ملکی، مصطفی نادری و حسین حاجی علیانی به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

دبیر هیئت اتومبیل رانی استان کرمانشاه ادامه داد: در بخش کلاس ۶ سیلندر نیز آقایان لقمان کریمی زاده، حمیدرضا طهماسبی و بهمن مرادی از شهرستان جوانرود مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص داده و همچنین در کلاس آزاد آقایان مرتضی نوری الاصل، محمد آشنا بهرام میرزایی از شهرستان پاوه و رامین محی الدینی از شهرستان پاوه به مقامهای اول تا سوم این دوره از رقابت ها نائل شدند.

وی یادآور شد: در این دوره از رقابت ها کاپ اخلاق به آقای تحسین پرویزی رئیس شهرستان جوانرود و تیم این شهرستان اهدا شد.