به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است از دو روز دیگر پروژه ساخت طولانی ترین پل تمام یخی جهان در فنلاند آغاز شود. محققان و مهندسانی که در این پروژه حضور دارند با در نظر گرفتن مجموعه گسترده ای از فاکتورهای محیطی و معادلات ریاضی این پل را بنا می کنند.

مهمترین ویژگی این پل که ۴.۸ متر عرض دارد استحکام خیره کننده آن است به طوریکه وزن یک خودروی دو تنی را به راحتی تحمل می کند.

البته الهام گرفتن از طرحهای لئوناردو داوینچی، نقاش و ریاضی دان معروف ایتالیایی در ساخت این پل از دیگر ویژگیهای برجسته آن به شمار می آید.

پیش تر قرار بود مشابه این پل بر روی گذرگاه آبی بوسپور در ترکیه ساخته شود که البته هیچ گاه این اتفاق روی نداد.

این پروژه توسط یک گروه بین المللی از محققان و مهندسان به سرپرستی دانشگاه آیندهوون هلند آغاز می شود. این گروه پیش تر دو پروژه بزرگترین و مرتفع ترین گنبدهای یخی دنیا را نیز پیاده کرده بودند.

قرار است ساخت طولانی ترین پل تمام یخی جهان تا ۱۳ فوریه ادامه یابد.

زمان در این پروژه نقش تعیین کننده ای دارد به طوریکه برآورد شده هر گونه وقفه ای در ساخت این پل نه تنها روند ساخت و ساز را کند می کند بلکه ممکن است به یخ زدن برخی تجهیزات نیز منجر شود.