۲۰۱۶؛ سال سرنوشت ساز برای مرکل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی دی ولت در شماره امروز خود نوشت: بحران مالی اروپا، مسئله پول واحد اروپایی (یورو)، بحران پناهندگی و جایگاه اروپا در عرصه بین المللی مواردی است که افکار اکثر سران کشورهای اروپایی را به خود معطوف کرده است.

در میان کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس که داعیه رهبری قاره سبز را در سر دارند بیش از سایر کشورها برای رفع این مسائل در تلاش هستند.

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان از این دایره مستثنی نیست؛ نخستین زن صدراعظم که خواهان تداوم حضور خود در این مسند در انتخابات آتی این کشور است.

آلمان در سال آتی میلادی شاهد برگزاری انتخاباتات متعددی است که هر کدام می تواند بر انتخاب صدراعظم آتی این کشور تاثیرگذار باشد.

انتخابات پارلمانی و انتخابات ایالتی از جمله این انتخابات هستند.

دی ولت در ادامه با اشاره به مشارکت آلمان در حل بحران های موجود در افغانستان و سوریه نوشت: سوالات متعددی در این شرایط پیش می آید که باید دید صدراعظم می تواند پاسخگوی آنها باشد یا خیر؟

آیا زمانی که مشکلات موجود در آلمان و پس از آن در سطح اروپا مرتفع نشده ضرروت دارد که این کشور در مناقشات خارجی مشارکت کند؟ آیا راه حل های جداگانه ای برای این موارد پیش بینی شده و اعضای کابینه می توانند مشارکت فعالی در این زمینه با خانم صدراعظم داشته باشند؟

گرچه مرکل در سال ۲۰۱۵ میلادی به عنوان یکی از مطرح ترین چهره های سیاسی معرفی شد، اما اغراق آمیز نیست که بگوییم سال ۲۰۱۶ میلادی سالی سرنوشت ساز برای وی خواهد بود.

سال آتی میلادی بار دیگر آلمان شاهد برگزاری انتخابات صدراعظمی خواهد بود که بی شک مرکل یکی از کاندیداهای اصلی این رقابت است. برای همین منظور از هم اینک سیاستی را در پیش گرفته تا بتواند نظرات مختلف در آلمان را به خود معطوف کند.